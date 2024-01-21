T1／卡森斯「合約到不排除和雲豹再續前緣」 將全力幫助球隊贏球
「表弟」卡森斯今（21）日反彈砍下25分帶領球隊擊敗新北中信特攻，也取得6連勝登上龍頭寶座。賽後受訪時卡森斯再次談及合約問題，以及是否有意願久留球隊，他也做出了簡短回應。
記者黃建霖/桃園報導
相較於首戰只拿13分，卡森斯今晚得到25分17籃板，而且比賽中的存在感更強。賽後他解釋兩場比賽的差別，直言自己之前做了很長的時機的航班，剛來台灣身體比較疲累、又有時差關係，上一場的發揮也因此受到影響；今天獲得了較長時間休息，又做了一些恢復的動作，很開心能打一場好球給球迷看。
雲豹今天贏球之後，超越中信特攻、登上聯盟第一的位置，卡森斯豪言：「我個人目標就是幫助球隊贏球，中信特攻此前是聯盟第一，但我們也想站上第一的位置。」
不過，卡森斯實際上只和雲豹隊簽下4場比賽的短約，未來是否有意願長留球隊呢？對此他並沒有正面回應，僅表示這不取決於自己，而是要看球團的想法。
「我也不確定，目前只有打2個禮拜，對於未來我不能保證，但我會在這一段期間，每一場球都釋放我所有能量，全力幫助球隊贏球，以團隊至上的態度來對待比賽。」他強調自己「不排除和雲豹再續前緣」，只是這要和球隊再去溝通。