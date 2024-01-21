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T1／卡森斯克服「時差」找回NBA級身手　率台啤雲豹登頂聯盟龍頭

▲台啤永豐雲豹洋將卡森斯昨天身體因為時差比較疲勞，但在周日的比賽得到更多休息後，他恢復了水準。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
▲台啤永豐雲豹洋將卡森斯昨天身體因為時差比較疲勞，但在周日的比賽得到更多休息後，他恢復了水準。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）

記者黃建霖/桃園報導

台啤雲豹球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今（21）日進行生涯在T1聯盟的第二場比賽，他此役攻下25分17籃板，率領雲豹隊以105:85拿下6連勝，球隊也登上了聯盟龍頭寶座。賽後他表示自己今天身體狀況回升不少，球隊下半場爭搶球權和防守表現提升，因此能夠擊敗對手。

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卡森斯今晚總計13投7中，三分球8投4中，得到25分17籃板4助攻4抄截2阻攻。談到這場比賽的身體狀況，他表示出過國的人都知道時差會在身體上造成負擔，不能很快恢復，但自己有感覺越來越好。

「在今天來到球場前，我睡了兩小時，很有幫助；賽前也做了一些小小冰敷；場上我沒有太多調整，就是身體狀態有所回復。」卡森斯也強調，今天自己拿到多少數據不是重點，就像他前一場所說的，他來這裡是要融入球隊，去幫助雲豹隊贏球

而對於今天能夠擊敗中信特攻這支強隊，卡森斯表示，球隊在上半場在無主球的爭搶上不是很好，讓對手得到很多50-50的球和長籃板，下半場他們改進了這樣的問題，防守強度有上來，透過攻防轉換得到很多輕鬆得分機會，讓比賽變得簡單，這是一場很棒的團隊勝利。

丟掉聯盟第一，中信特攻主帥李逸驊表示，「我們對第一名位置不太在乎，因為這一季傷兵太多，本來設定只要有5成、6成的勝率，目前在這個位置算還算滿意，聯盟每一隊都在進步，我們也有很多缺點，希望趕快做一些加強。」

「此役上半場我們打得很好，雲豹三分球爆發，卡森斯又能裡能外，真的很難防，但下半場我們注意力分散，又被拉開到18分，球員專注也不在場上了。後面每個球員都想獨幹，空間拉不開，讓雲豹輕鬆拿下比賽。」李逸驊這樣說道，「球隊在季中的低潮可以預期，因為我們傷兵真的太多了，希望之後能將低潮終結，接下來要到過年後才有球賽，所以要利用這段時間趕快調整。」

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