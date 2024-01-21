致死率恐超新冠20倍！世衛呼籲防範「X疾病」共邀各國簽協定
新冠疫情陰霾揮之不去，近期台灣也出現新冠升高趨勢，世界衛生組織（WHO）近日呼籲各國在今年5月以前簽署「大流行病協定」，藉此面對未來可能引起大規模傳染、目前仍未知名稱的病原體臨時名「X疾病」，其致死率恐怕達到新冠肺炎的20倍。
國際中心楊智傑／綜合報導
世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上表示，希望各國能在5月以前簽署該組織的「大流行病協定」，才不會在下一波病毒潮來襲時，重演新冠悲劇。
所謂的「X疾病」指的是「未知病毒引起的嚴重國際流行病」，而世界衛生組織認為新冠病毒可以被視為近代第一起X疾病案例，《CBS News》、《福斯新聞》等報導指出，譚德塞在論壇上提到，因為並沒有足夠的預防對策和醫療系統的不足，當時許多患者在面臨新冠疫情時去世，而透過「大流行病協定」能有效地幫助各國更好地應對未來疫情。
譚德賽轉述各國科學家研究的結果，示警下一波的X疾病的致死率可能「比新冠肺炎多20倍」，而獨立小組與專家擬定的對策內容包含「早期預警系統」、「協調供應鏈」及「推動研發藥物」等。