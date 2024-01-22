▲胃潰瘍痛起來要人命　食養調理助你養好胃

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中醫分期對應治療 標本兼顧恢復快康涵菁中醫師將胃潰瘍歸於「胃脘痛」、「心下痞」、「吞酸嘈雜」的範疇之中，脾胃屬於人體中焦系統，一旦胃失和降，上下氣機逆亂，便可能發生胃酸逆流、脹氣以及腹痛等症狀，臨床治療會針對不同時期，去開立對應的藥方。
1. 急性發作期
急性期通常會出現胃酸過多，心下疼痛，食道灼熱，以及噁心脹氣等不適，經常會使用海螵蛸和浙貝母所組成的烏貝散治療。烏貝散屬於治標藥物，制酸止痛的效果很好，但仍需評估病人的不同體質用藥，才會治療到根本。舉例來說，熱性體質可加入黃連、黃芩等清胃熱藥物，寒性體質則可加入吳茱萸、乾薑等散寒止痛藥物。若併有情緒壓力問題，還需加入鬱金、香附等疏肝解鬱藥物，才不會加重潰瘍嚴重程度。
2. 緩解恢復期
當疼痛減緩，酸水減少，用藥上可加強使用補中益氣湯或四君子湯來補益脾胃之氣，並可搭配白芨來修復黏膜，預防日後復發。白芨雖然是昂貴的藥材，但對於黏膜修復的效果良好，同時也具有很好的止血功能，因此臨床上經常用在消化性潰瘍的病人身上。
3. 反覆發作期
康涵菁中醫認為久病必瘀，若經常發作，除了上述的藥物使用以外，還需要另外加上像是血府逐瘀湯與川七這類活血祛瘀的藥物，並且需囑咐病人正確的生活作息與飲食方式，才能夠阻斷胃潰瘍的不斷發生。
飲食做好調整 兩款食療保養胃飲食調整會是胃潰瘍病人最需要注意的部分，三餐最好定時吃，並將吃飯速度放慢，控制在七分飽，切勿暴飲暴食。康涵菁中醫師建議，胃潰瘍患者的飲食原則要選擇較好消化的低渣與低纖維的食物，避開過多的碳水化合物，以免刺激胃酸分泌過多。烹調方式則以蒸煮為主，可食用質地較軟的食物，例如蒸蛋或魚肉，以及能夠保護胃部黏膜的高麗菜、木耳、苦茶油、蓮藕粉及秋葵，並避開燒烤辣炸及油膩肉類，以防造成胃部負擔。此外，康涵菁中醫師推薦以下兩個食譜，可供平日養胃食用。
1. 鮭魚豆腐雞蛋羹
做法：將鮭魚片小火煎過後剝成小塊狀備用，把盒裝豆腐切丁後放在鍋中並注入高湯熬煮，至水滾後加入鮭魚。接著將適量蓮藕粉用冷水化開後，慢慢加入鍋中並持續攪拌，最後倒入蛋液即可完成。
2. 苦茶油拌秋葵
做法：利用少量鹽巴搓揉秋葵外皮去除絨毛，再用清水沖洗乾淨，將其放入沸水中汆燙1-2分鐘後撈起，放入冰水冰鎮後取出，淋上苦茶油後即可食用。
禁忌：若有腎臟疾患不建議多吃。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60639
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