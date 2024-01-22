NBA／Kawhi Leonard回來了！22:0大逆轉 快艇125：114擊敗籃網
洛杉磯快艇今（22）日在主場迎戰布魯克林籃網，本場前3節籃網可說是壓著快艇打，一度將領先優勢拉至18分，但無奈末節最後5分鐘，籃網大熄火遭快艇打出一波22:0攻勢，快艇收下近期2連勝，近10戰拿下8勝。此役擁有「三巨頭」的快艇前3節手感欠佳，上半場更是沒人得分上雙，整體命中率約為4成，前3節打完便以84:99落後籃網，但進到末節，前3節僅得7分的Kawhi Leonard，本節找回手感，整節4投4中，4罰全進拿下14分，率隊在最後5分鐘時，拉出一波22:0的攻勢，終場便以125:114逆轉籃網。
記者張志宇/綜合報導
快艇「三巨頭」外的球星Russell Westbrook全場16投10中，豪取23分、9籃板、6助攻，其中23分為本季新高，其中對於本戰逆轉，Westbrook在賽後也透露，「為每場比賽注入拚勁是我的職責，感受到了球迷們的熱情，我保持高昂的鬥志，我每場比賽都會努力求勝，對於末節打出22:0攻勢，是上帝的旨意。我們整場比賽都沒有放棄過，一直在努力，感謝球迷們，他們今天特別有激情，要向他們致敬。」
本場快艇Paul George僅拿下12分，是陷入苦戰的一大主因，但仍舊靠著Russell Westbrook與Kawhi Leonard率領球隊取勝，對此Paul George表示，「今天這場比賽，當我們的表現都不佳時，無法命中投籃時，就需要有人給球隊帶來額外的動力，毫無疑問，Russell就是那個能夠帶來額外動力的人。」
快艇James Harden全場11投6中，拿下全隊最高的24分、並外帶10助攻、5籃板，Kawhi Leonard全場15投6中拿下21分，Russell Westbrook整場16投10中，攻下23分，正負值+22為全場最高。
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