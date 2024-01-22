▲肌膚開始麻癢刺痛　小心可能是帶狀疱疹發病前兆

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只有身體單側感到疼痛時 就要到皮膚科報到只要是小時候有長過「水痘」的人就有可能得病，這種棘手的皮膚病就是「帶狀疹」。「水痘和帶狀疹病毒就是發病的原因。這種病毒在第一次感染時會引發水痘，大約一週左右就會好，但病毒並未消失，而是潛伏在神經節（神經細胞聚集的部位）裡。病毒在免疫力確實發揮功能的期間會默默潛伏，然而一旦免疫力因為任何原因而下降時，病毒就會開始增殖並重新活動，攻擊神經和皮膚，進而引發帶狀疹。」（上出良一醫師，以下皆同）
那麼，身體會出現什麼症狀呢？「首先，身體的一側會出現疼痛感或皮疹；通常出現在胸、腹或背部。患者會在出疹的同時或前幾天開始感到麻癢刺痛，有些人甚至會感到肌肉緊繃。由於皮疹又紅又小，很容易誤以為是遭到昆蟲叮咬，但其數量會隨著時間增加，過不了多久就會擴散成帶狀。」
雖然患者多以五十歲以上為大宗，但近年來，二十到三十的年輕患者也逐漸增加。這麼說來，最危險的時期就是身體狀況不佳的時候囉？
「生病受傷、過勞或壓力大的時候也要小心。忙碌時還抽空打球，讓身體更累，就會有發作的危險。此時若皮膚跟衣服摩擦會出現麻癢的感覺，就要特別注意了。除此之外，有很多病例原本都以為是肌肉痠痛，後來才發現是帶狀疹喔。」
有些病例就是像這樣因為「誤判」而導致症狀更嚴重。即使沒有出現皮疹，只要身體單側感到疼痛時，就要先到皮膚科報到。早發現早治療就是帶狀疹的治療關鍵，因此在皮膚開始出現症狀的三天內（72小時），就要前往就醫。
接種疫苗 就能預防帶狀皰疹那麼，為什麼會說未來帶狀疹的患者會增加呢？「日本自2014年10月起，規定孩童必須在規定年齡之間接種水痘疫苗，換言之，得到水痘的孩子將會越來越少。而另一方面，得過水痘的人若再次接觸病毒，免疫力即可獲得提升（追加效應，Boostereffect）。但要是失去接觸病毒的機會，就無法獲得『追加』效果，免疫力只會不停下降，變得容易發病。」
也就是說，過去是因為生活環境裡有帶有水痘病毒的孩童，所以成人才得以持續增加免疫力，而目前已經可以預測這樣的環境即將消失。那麼究竟該如何應對呢？
「雖然保險不提供補助，但只要接種水痘疫苗就能預防。請洽詢附近皮膚科是否提供疫苗接種。」
接種費用依各院而異，雖然必須自行負擔，但接種過後就不用擔心了。
註解：在台灣，民國92年後出生者，年滿一歲可公費施打一劑水痘疫苗，四到六歲自費接種第二劑。13歲以上自費接種：未曾接種疫苗且未得過水痘者，應接種兩劑，兩劑間隔四至八週。60歲以上成年人可考慮自費接種帶狀疹疫苗。
【解說】
人形町皮膚科診所所長
上出良一
醫學博士。日本皮膚科學會皮膚科專科醫師。曾任紐約大學皮膚科研究人員，加州大學聖地牙哥分校皮膚科研究人員等，並為東京慈惠會醫科大學皮膚科講座教授。現為同大學客座教授。2014年開設「人形町皮膚診所」。近年推出《向大師學習皮膚科外用療法》（暫譯）等著作。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第52期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60582
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