挑戰2016霸王寒流！本週台北估「連40小時不到10度」 體感僅5度
2024年首波寒流襲台，北台灣局部地區將出現攝氏5度以下低溫，搭配濕冷的天氣型態，令許多民眾再次想起2016年「霸王級寒流」，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，比起2016年台北連續61小時不到攝氏10度，本週寒流沒那麼誇張，連續攝氏10度以下低溫大約維持40小時，今（22）日深夜至週四（1月25日）清晨最冷，體感大約在攝氏5度上下。
記者張志浩／綜合報導
2016年霸王級寒流，台北測站當時創下連續61小時不到攝氏10度、最低溫攝氏4度的極端氣溫，甚至下起冰霰，賈新興指出，當年除了冷空氣勢力強，還搭配「負北極震盪」，導致極圈冷空氣不斷向南擴散，大陸冷高壓的氣壓值更是來到1092百帕，才會導致寒害如此嚴重。
而視角轉回2024年，目前大陸冷高壓數值為1074百帕，數值也是相當高，但北極震盪在上週已經慢慢轉正，表示太過極端的氣溫不容易出現，預估台北測站最低溫落在攝氏9度，連續攝氏10度以下的時間落在今晚至週四清晨，總時長約40小時。
賈新興說明，撇除台北測站低溫，本波寒流在明日深夜至週四清晨，苗栗以北空曠地區還是有低於攝氏6度的氣溫，中南部空曠地區因輻射冷卻效應，和花東縱谷地區一樣，均有攝氏10度以下的低溫，且今明兩天水氣較多、環境較濕，體感溫度預估會比實際氣溫再低攝氏3至5度，特別要提醒早出晚歸的民眾注意保暖。
而在下雪的預測上，賈新興提及，今天晚上至明日中午前，中部以北2000公尺以上高山地區、北部及宜蘭1000公尺以上高山，都有降雪、結霜、下冰霰或路面結冰的機率，明天台南以北、宜花東都有局部短暫雨，中午後西半部轉陰偶有小雨，週四白天起寒流稍減弱、週五減弱更明顯，各地氣溫才會緩慢回升。