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羽球／戴資穎高速搶點、殺穿陳雨菲　平高球的大量運用成點睛之作

▲戴資穎在超級750系列印度羽球公開賽上發揮出色，速度快、搶點高，讓對手陳雨菲始終處於被動，找不到節奏。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在超級750系列印度羽球公開賽上發揮出色，速度快、搶點高，讓對手陳雨菲始終處於被動，找不到節奏。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

超級750系列印度羽球公開賽，戴資穎打出風馳電掣般的華麗進攻秀，讓宿敵陳雨菲處於被動、在場上難以招架。而分析小戴這場比賽的發揮，主要在於她在利用速度搶得前場，並在後續連貫上做得很出色，平高球的發揮也有點睛的作用，29歲的她仍有如此高水平的發揮，讓人驚嘆。

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以整場比賽來看，戴資穎雖然首局開賽曾經處於落後，但她在整場卻始終拿著戰術上的主動，利用極快的速度，將對手壓制在被動位置，之後又透過連貫的攻擊取分，取得理想的進攻節奏。

速度MAX的小戴　全場壓制陳雨菲

▲世界排名第3的台灣羽球名將戴資穎今（21）日在超級750系列印度羽球公開賽決賽以21:16、21:12擊敗中國大陸勁敵陳雨菲，摘下女單冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲速度打得極快，時不時就給予加壓，給予陳雨菲極大的回球壓力。（圖／美聯社／達志影像）
速度快、搶點高，戴資穎這場比賽的後場殺球就如同鬼魅一般，時不時就加壓， 給予陳雨菲極大的回球壓力，名球評蔡贇認為在開場取得優勢後，戴資穎在心態上也更為放鬆，各種球路打得更加得心應手。

戴資穎這場比賽打得十分積極，而且將主動權牢牢握在手上，即使是平高球也猛力下壓，陳雨菲雖嘗試想擺脫劣勢，但反而被戴資穎抓到機會反擊，連貫的搶點調動，讓對手跟不上節奏。

而在處於主動的情況下，戴資穎招牌的分斜線以及假動作，發揮出更大的效果，讓陳雨菲在本就疲於奔命的情況下，更加無所適從。

安洗瑩的平高球被學習利用　小戴致命一擊前的布局

▲台灣羽球一姐「小戴」戴資穎挺進印度公開賽女單決賽，拚賽史首冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎靈活運用平高球，去將對手壓在劣勢的位置，並隨後打出致命一擊。（圖／美聯社／達志影像）
去年韓國球后安洗瑩大量使用平高球，去限制對手、破壞節奏，並且抓機會突擊，這樣的打法讓她出近乎無敵的一年。而今年戴資穎似乎也更多地開始使用平高球，將對調動到被動的位置，作為致命一擊前的布置。

而且小戴在平高球後後的變換手法更多，主打一個出其不意，而且整場比賽將速度加快到一個很高的等級，陳雨菲此役則似乎還沒有從幾輪的疲勞感中恢復，身體啟動顯然跟不上這樣的高速輪轉節奏。

在速度上快一步的情況下，戴資穎更快地來到前場，因此就可以搶點、推放來讓對手失去重心，之後後場壓、劈、殺的威脅都會增加，打順了之後小戴在結合自己本身特有的假動作和停頓，讓陳雨菲難以猜測下一步，完全失去主動。

▲世界排名第3的台灣羽球名將戴資穎今（21）日在超級750系列印度羽球公開賽決賽面對中國大陸好手陳雨菲。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界排名第3的台灣羽球名將戴資穎今（21）日在超級750系列印度羽球公開賽奪冠，今年初打出十分理想的狀態。（圖／美聯社／達志影像）
就這場比賽來說，戴資穎打出非常高的水平，而且甚至將自己的速度推到一個過往生涯沒達到過、或至少也是最快的檔次，這需要好的身體素質支持。再加上對於各種球路斜街的靈活運用，今年開季打出讓人眼睛為之一亮的表現，已經拿下一冠一亞，也讓人對她爭取巴黎奧運充滿希望。

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