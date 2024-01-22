羽球／戴資穎高速搶點、殺穿陳雨菲　平高球的大量運用成點睛之作

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速度MAX的小戴 全場壓制陳雨菲
速度快、搶點高，戴資穎這場比賽的後場殺球就如同鬼魅一般，時不時就加壓， 給予陳雨菲極大的回球壓力，名球評蔡贇認為在開場取得優勢後，戴資穎在心態上也更為放鬆，各種球路打得更加得心應手。
戴資穎這場比賽打得十分積極，而且將主動權牢牢握在手上，即使是平高球也猛力下壓，陳雨菲雖嘗試想擺脫劣勢，但反而被戴資穎抓到機會反擊，連貫的搶點調動，讓對手跟不上節奏。
而在處於主動的情況下，戴資穎招牌的分斜線以及假動作，發揮出更大的效果，讓陳雨菲在本就疲於奔命的情況下，更加無所適從。
安洗瑩的平高球被學習利用 小戴致命一擊前的布局
去年韓國球后安洗瑩大量使用平高球，去限制對手、破壞節奏，並且抓機會突擊，這樣的打法讓她出近乎無敵的一年。而今年戴資穎似乎也更多地開始使用平高球，將對調動到被動的位置，作為致命一擊前的布置。
而且小戴在平高球後後的變換手法更多，主打一個出其不意，而且整場比賽將速度加快到一個很高的等級，陳雨菲此役則似乎還沒有從幾輪的疲勞感中恢復，身體啟動顯然跟不上這樣的高速輪轉節奏。
在速度上快一步的情況下，戴資穎更快地來到前場，因此就可以搶點、推放來讓對手失去重心，之後後場壓、劈、殺的威脅都會增加，打順了之後小戴在結合自己本身特有的假動作和停頓，讓陳雨菲難以猜測下一步，完全失去主動。
就這場比賽來說，戴資穎打出非常高的水平，而且甚至將自己的速度推到一個過往生涯沒達到過、或至少也是最快的檔次，這需要好的身體素質支持。再加上對於各種球路斜街的靈活運用，今年開季打出讓人眼睛為之一亮的表現，已經拿下一冠一亞，也讓人對她爭取巴黎奧運充滿希望。