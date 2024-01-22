▲國際評比敬陪末座！　台灣兒少身體活動量不及格

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調查：台灣兒少身體活動量有待提升台灣體育運動大學與中興大學共同領軍研究團隊，調查近5年全國5至17歲兒童及青少年的身體活動情況，在2022年底於全球57個國家參與的全球兒童健康聯盟（Active Health Kids Global Alliance），發表「台灣第二次兒童與青少年的身體活動報告書」。結果顯示，台灣兒童與青少年的總體身體活動量為F，不及格等級，靜態行為過多，政府與學校雖投入資源，用以提升兒童及青少年身體活動，但結果不顯著。
為善盡大學社會責任，並喚醒國人對於兒童青少年身體活動與健康的意識，台灣體育運動大學副校長張振崗教授及中興大學運動與健康管理研究所巫錦霖特聘教授帶領的團隊，於今年1月18日發表此報告書，內容包括11個評估指標，收集2017至2021年期間全國性5至17歲兒童與青少年身體活動資料，具有嚴謹的科學文獻資料，經過研究團隊的分析與國際分級標準比對，給予各指標評比。
每日運動時間 低於WHO建議20％台灣2022年的評比結果顯示，「身體活動量」同2018年，皆為「F」，相較世界衛生組織（WHO）建議每日運動60分鐘，低於20％；「靜態行為」2018年為「C－」，2022年為「D＋」，從46－40％微降到39－34％；「學校」與「社區與環境」運動提倡指標從「B＋」到「A－」。結果顯示，雖然在政府和學校實施各種政策與投入許多資源，改善社區與環境，以提升兒童及青少年身體活動，但是結果並不顯著。
在57個參與國家的評估報告中顯示，各國兒童及青少年的總體身體活動量普遍不足，包含台灣共有10個國家評定等級為F不及格，其中亞洲國家更佔了4個：台灣、印尼、菲律賓、越南。評比中僅斯洛維尼亞與芬蘭評為A－，其餘國家均為B－以下，且多評定為為D－至D＋。
研究團隊呼籲 提供更多身體活動機會研究團隊認為，在學校校隊之外，仍需要提供更多身體活動機會，例如各種動態的遊戲、運動社團與運動俱樂部，以彌補學校運動團隊的不足。未來的研究需要更進一步探討家庭和朋友的支持、動態遊戲等活動，對於促進兒童及青少年身體活動的影響，且希望政府可釋出最新的體適能檢測詳細結果，以探討我國兒童及青少年體適能與各國間的差異。
為此，中興大學2023年5月與台灣身體活動與運動科學學會，共同舉辦「2023年國際身體活動與運動科學研討會」，特別邀請亞洲地區各國的兒童青少年身體活動報告主持人，舉辦了「亞洲兒童青少年身體活動特別論壇」，共商討亞洲國家的共同策略。
中興大學校長詹富智表示，促進兒童及青少年的身體活動為奠定日後健康活躍的生活的基礎，不僅可以促進全民健康，並可減少未來國家醫療的支出，此次兩校所共同研究成果，希望喚醒國人對於兒童及青少年身體活動的重視。
台灣體育運動大學校長許光長也表示，除了政府政策的支持之外，家長與學校應該也要改變觀念，充足的身體活動不僅不會影響學業，更可以提升學習成效。
兩校校長均表示，這個自發性的研究，完全出自於大學善盡社會責任的使命，兩校也透過大學社會責任計畫，自2017年起共同於台中市推廣兒童及青少年運動，特別感謝業界廠商贊助印製報告書，以及協助提供中興大學部分研究經費。期盼政府可以提供更多學校之外的身體活動機會，家長可以了解身體活動對子女身心健康及學業的幫助，共同提升我國兒童及青少年的身體活動量，促進身心健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60627
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