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涉案金額達700億元！亞洲「瘋狂洗錢」富豪曝　年齡僅30歲左右

▲新加坡警方在19日宣佈新加坡史上最大的洗錢案涉案金額已來到700億元。圖為通緝犯遭查扣的一部份豪車。（圖／翻攝自X）
▲新加坡警方在19日宣佈新加坡史上最大的洗錢案涉案金額已來到700億元。圖為通緝犯遭查扣的一部份豪車。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

新加坡史上最大的洗錢案引起外界震驚，而警方在19日公布隨著調查越深入，涉案金額已來到30億新元（約等同於新台幣700億元），警方也對兩名嫌犯發佈紅色國際刑警通緝令，並查扣55個房地產和15輛豪車，並起獲189個名牌包、34件珠寶和5支名錶。

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新加坡警方近期破獲近年最大的洗錢案，涉案人士全部具有中國籍背景，此事最早於2023年8月17日宣布破案，但後續討論一直延燒，並陸續追查到今年，逮捕人數逾10人，這些罪犯年齡介於31至44歲之間，涉案罪犯共犯下偽造文書罪及洗錢罪，以及抗拒合法拘捕的罪行。

綜合新加坡媒體報導，目前新加坡警方追查的兩名男子分別為29歲的王火強和33歲的蘇永燦，兩人原本都是中國籍，後來遷入柬埔寨籍。在警方去年出動前，已逃離新加坡。

警方表示，已經對蘇永燦名下的四個房產和十輛車子發出禁止處置令，並充公了現金和外幣，涉及的金額超過1600萬新元（約等同於新台幣3.7億元）。另外，存款總額超過1億4500萬元（約等同於新台幣33.8億元）的銀行帳戶也被凍結。

至於王火強，警方充公了約18萬8000元（約等同於新台幣443萬元）現款和外幣，並發出禁令，禁止處置一輛豪車；另外也凍結了存款總額超過500萬元（約等同於新台幣1.16億元）的銀行帳戶。

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