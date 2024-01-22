李多慧追星《想見你》天團！尾牙變小迷妹 興奮合影「睡不著了」
被百萬粉絲追捧的樂天啦啦隊女神李多慧，竟然也有化身小迷妹的時候！她帶著眾多球迷的期待，再度返回台灣參加活動，在科技業尾牙活動遇到天團「八三夭」，由於八三夭演唱電視劇《想見你》的主題曲風靡亞洲，連李多慧都深深為他們歌聲著迷，站在台下聆聽偶像唱歌，後台合照後開心得說睡不著了，追星模樣相當可愛。
記者江芷稜／綜合報導
和碩科技昨（21）日舉辦盛大尾牙活動，找來搖滾天團八三夭、蘇打綠、樂天女孩表演，陣仗相當龐大，球季結束後返韓的李多慧也重登舞台，與女孩們一起開心熱舞，她晚上曬出尾牙花絮影片，竟是小跑步到前台觀賞八三夭的表演，聆聽偶像演唱電視劇主題曲〈想見你想見你想見你〉，她站在台下一臉陶醉模樣，隨著音樂沉醉其中，似乎相當滿足。
李多慧發文曬出在後台和八三夭合影，還在對方的休息空間前拍照，流露小歌迷的害羞神情，興奮地說「我竟然遇到《想見你》主題曲的演唱者，今晚睡不著了」，難掩內心喜悅情緒，八三夭也留言「Our pleasure」，雙方互動良好。球迷看到她罕見的追星模樣，笑說「見到偶像八三夭，用跑的變成迷妹的樣子還真是可愛」、「從一個啦啦隊員看到八三夭瞬間變成粉絲」、「恭喜多慧圓夢了」，也向她喊話希望她有機會留在台灣，讓球迷們有機會「想見妳」。
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