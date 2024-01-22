陽明山要下雪了！專家透露「積雪維持2～3天」：可達5公分高
本週寒流來襲，各地除了氣溫驟降外，近期華南雲雨區東移、東北風較強也讓環境水氣增多，兩者搭配下，今（22）日晚上至明（23）日中午前，中部以北2000公尺以上高山地區、北部及宜蘭1000公尺以上高山，都有降雪機率，文化大學大氣系教授周昆炫也表示，陽明山山區的竹子山、大屯山、七星山也都有降雪機會，且預測這波雪可以維持個2至3天，民眾想追雪不用急著上山。
記者張志浩／綜合報導
周昆炫在臉書發文提及，這波寒流預計在今天晚上，北台灣平地會降到攝氏8至9度，會維持2天左右的低溫，且入夜後到明天全台雨勢明顯，因此北部各縣市的最高峰應該都會陸續降雪，至於罕見的屯山積雪，模式的「定量雪高預報」，最近兩報，陽明山山區的竹子山、大屯山、七星山還是有約1至5公分的數據。
周昆炫貼文也附上過去三年一遇的陽明山降雪個案雨量、回波和衛星雲圖，基本上本週寒流無論在氣溫或雨量的預估上都能達標，周昆炫提醒，若下雪的話，預測這波雪應該可以為維持2至3天，「大家不用急著上山，上山的話也要做好準備再上山踩雪」。
此外，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也整理出「台中以北2000公尺以上高山」的降雪機率，其中太平山、雪霸公園、武嶺合歡山的賞雪機率都達90至100％，拉拉山則是80至90％，大屯山出現「雨夾雪、霧淞」的機率，在背向陽光的低區也有40至60％，各地最佳賞雪時間，落在今晚10點至明早10點之間。