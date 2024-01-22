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可愛爆擊！中台灣元宵燈會小提燈「馬卡龍」亮相　只這10天拿得到

▲中台灣元宵燈會龍年小提燈「馬卡龍」今天亮相，打開龍嘴可以變身糖果罐。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.22）
▲中台灣元宵燈會龍年小提燈「馬卡龍」今天亮相，打開龍嘴可以變身糖果罐。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.22）

記者顏幸如／台中報導

一年一度的中台灣元宵燈會，將於2月16日至2月25日在台中市中央公園登場，喜氣又華麗的龍年小提燈「馬卡龍」今（22）日亮相，台中市政府準備數萬盞「馬卡龍」，於燈會現場每日下午4時開放排隊、4點半開始發放。為了增加小提燈實用性，特別將提燈做為糖果罐造型，擺在桌上可放零食、文具小物等。

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2024年中台灣元宵燈會，主題燈「台中龍賀」，係以台語諧音「台中樣樣好」，傳達台中是樣樣好的宜居幸福城市。長達76米的水上巨龍主燈，設計結合中央公園場域特色及周邊城市景觀，將滯洪池水域化身成令人驚嘆的水上主燈劇場，搭配巨龍睁眼、抬頭、舉身、吐息，結合發光立方體表演，宛如巨龍把玩著龍珠。

台中市觀旅局長陳美秀表示，除了「龍in the park」文創特色市集，本屆燈會由市府5個局處共同打造8大主題燈區，觀旅局首次打造雙主燈區，粉紅世界的「馬卡龍燈」區，路面散落甜點、糖果及蛋糕、可愛療癒的夾心動物；建設局「龍之異次元」燈區延續魔幻風格，以四象「金、木、水、火」元素作為創作主题；農業局「翠谷之心」燈區以低碳打造獨特的花燈魅力；教育局「小小backpacker 賞燈趣」燈區，打造壯觀的築夢王國和神奇魔書，邀請大小朋友跨進奇幻閱世界；民政局「Party」燈區與藝術家洪易合作，以29區為元素繪製特色圖腾，台中市民可尋找自己居住的行政區花燈拍照留念。

▲可愛的龍年小提燈「馬卡龍」（左），將自2月16日起一連10天，在中台灣元宵燈會開放領取。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.22）
▲可愛的龍年小提燈「馬卡龍」（左），將自2月16日起一連10天，在中台灣元宵燈會開放領取。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.22）
今天發放的龍年小提燈，是可愛度爆表的「馬卡龍」小提燈，將傳統的東方神龍造型公仔化，手拿龍珠、嘴吃台中餅，以馬卡龍色系展現龍鱗層次，眉毛及背鰭用金色點綴，更顯年節喜氣及華麗感。

鑑於小提燈在年節後往往失去作用，市府特別將小提燈實用化，卸下提把後可將「馬卡龍」置於桌上，打開龍嘴，裡面的空間就像糖果罐，可放零食、棒棒糖或各種文具小物。市府表示，這次準備數萬盞小提燈，燈會期間每天下午4點開放排隊、4點半開始發送，數量有限，每人限領一盞。

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