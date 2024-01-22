NBA／湖人補強新目標！瞄準籃網雙鋒O'Neal與Dorian Finney-Smith
根據洛杉磯湖人隨隊記者Dan Woike報導透露，湖人目前有新的交易目標，已經將華盛頓巫師Tyus Jones、Daniel Gafford、Charlottererry Rozier，與布魯克林籃網的Royce O'Neal和Dorian Finney-Smith列為新的交易補強人選。
記者張志宇／綜合報導
根據記者Dan Woike報導指出，「湖人對公牛Alex Caruso最有興趣，但無奈公牛並沒有交易打算，至於先前傳出的Dejounte Murray，老鷹希望湖人將Austin Reaves放進包裹中，但湖人並沒有興趣送出Austin Reaves。」
至於是否能換回剛被交易至暴龍的防守悍將Bruce Brown，記者Dan Woike也在報導內提到，「湖人也有意Bruce Brown，但Brown十分搶手，湖人未必能滿足暴龍的報價。」據傳暴龍對Bruce Brown的要價至少要一枚首輪籤。
值得一提，Royce O'Neal和Dorian Finney-Smith可說是湖人陣中最缺少的防守行3D球員，他們兩人在本季的三分命中率分別為36％與39.1％，其中Dorian Finney-Smith更是聯盟罕見的高側翼。