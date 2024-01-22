▲超強料理完勝挑食寶！　蔬菜這樣煮，孩子筷子停不下來

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調查結果指出，孩童蔬果攝取不足的三大因素為「小孩挑食不愛吃蔬菜」、「生活忙碌，準備蔬果過程較麻煩」、「外食居多，蔬菜攝取不足」，孩子每日蔬菜平均攝取1.72份，每日水果平均攝取1.55份，且近9成國小孩童蔬果攝取時間點只有在午餐及晚餐，導致每日蔬果攝取離足量3份蔬菜、2份水果總是差那一點！
蔬菜漢堡排你家也有挑食寶嗎？青菜沒有不見，只是藏起來了。快跟著小編一起做營養美味一百分的蔬菜漢堡排吧。
食材：
花椰菜150g
洋蔥1／4顆
胡蘿蔔1／4條
芹菜適量
蒜頭2顆
絞肉（牛豬雞皆可）300g
雞蛋1顆
調味料：
黑胡椒、鹽、油各少許
步驟：
１切丁：全部蔬菜切丁，分別炒熟。
２抓勻：混合所有食材並抓勻，順著同方向攪拌產生黏性。
３拍打：塑形成漢堡排，左右拍打排出空氣。
４香煎：熱油鍋放入漢堡排，小火慢慢煎熟，至均勻上色即可。
美味小秘訣：
水分較多的蔬菜建議先燙熟，擠出多餘水分，加入炒料混合抓勻。
當季清爽美味 常見冬季蔬菜蔬菜可依季節替換，選用當季最好吃，這些常見冬季蔬菜，都可運用在蔬菜漢堡排。
高麗菜
大白菜
小白菜
茼蒿
菠菜
豆苗
芹菜
花椰菜
青花菜
芫荽
愛上蔬菜的小技巧衛福部推薦幾個國人方便攝取青菜的技巧，能獲取多元營養素。
１搭配五顏六色青菜水果，提升食慾，又可獲得多重保健效果。
２青菜或水果加入米飯、麵點、湯、各類菜餚及裝盤。
３用新鮮蔬菜水果取代高熱量零食點心。
４把水果放在家中明顯處，隨時看得到、吃得到。
５便當盒、自助餐盤留固定空間或空格裝滿青菜。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60369
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