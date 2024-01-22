▲老婦車禍傷口潰爛　因「１病」險面臨截肢命運

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慢性傷口成因複雜 嚴重恐面臨截肢高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長黃炫迪表示，臨床上傷口種類有很多，而且發生機轉也不盡相同。根據科學文獻報導，每年約有15%的傷口轉變成困難癒合的慢性傷口，其種類包含糖尿病足潰瘍傷口、下肢動靜脈潰瘍傷口，以及壓力性損傷傷口(俗稱褥瘡)等。因此，傷口有醫院沉默的流行病(Silent Epidemic)之稱。一旦發生慢性困難傷口，將威脅病人生命健康，若不幸發生截肢，更會嚴重影響病人的生活品質。
罹患糖尿病及高血壓 車禍傷口持續發黑疼痛文黃女士表示，患有糖尿病及高血壓病史，常規在其他醫院接受追蹤與治療，2023年3月發生一場不幸的車禍，造成雙下肢嚴重的傷口，經多次的清創手術，也進行下肢靜脈血管擴張治療，仍無法治癒，甚至傷口愈來愈嚴重呈現發黑狀況。本想自行回家照護，傷但口的疼痛感讓她痛苦不堪，幸好後續至高醫接受整形外科醫師林運男醫治，安排傷口皮瓣重建手術及傷口照護，下肢傷口終於慢慢痊癒。
慢性病人有潰瘍傷口 應就醫避免感染惡化整形外科主任李書欣表示，許多慢性病病人剛開始有潰瘍傷口時，忽略傷口的重要性而採自行照護，常因傷口惡化感染才到院治療，延誤就醫時機，嚴重者甚至需要截肢。因此，盡早發現皮膚異常如發紅、破皮等，即時尋求專業協助，才能避免傷口持續惡化。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60578
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