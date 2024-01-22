長庚醫療體系攜手百靈佳殷格翰　簽署臨床試驗合作備忘錄

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近年亦持續發展精準醫學研究、再生醫學研究、癌症醫學研究、世代醫學研究、智慧醫療研究等，不斷強化自身優勢。此次，在長庚醫療全體系與百靈佳殷格翰合作下，希冀能發揮長庚醫學研究與臨床的優勢，增加國內外競合的機會，攜手加速找到適合病患的治療方針。
林口長庚醫院副院長暨體系臨床試驗中心總召林永昌表示，長庚醫療財團法人平均每年執行中臨床試驗案800多件，過去曾多次通過美國（USFDA）及歐盟（EMA）衛生主管機關查核，並二度獲美國AAHRPP評鑑為優秀受試者保護臨床機構。
2022年為推動體系臨床試驗發展及協調跨院區多中心臨床試驗資源整合，以提供優質創新的臨床試驗服務及提升臨床試驗執行品質，成立體系臨床試驗中心。此次與百靈佳殷格翰的合作，聚焦早期臨床試驗結合長庚醫院具備國際卓越的臨床試驗品質，希望找到更多適合台灣病人的解決方案。
百靈佳殷格翰總經理邱建誌分享，過去百靈佳殷格翰在多種適應症新藥的開發道路上完成多項突破，自2022年有3000萬名患者受益於創新藥物，同時深化對新療法的研究，全球投入年度淨銷售額的2成、達50億歐元作為研發的投資基金。
過去十年來，百靈佳殷格翰與長庚醫療體系緊密合作，已開展上百個臨床檢測點、近70件臨床試驗，其中，近4成皆為早期臨床試驗，以免疫、腫瘤專科為大宗。近來，聚焦六大專科領域：糖心腎共病（CRM）、思覺失調症（CNS）、胸腔科－慢性漸進性纖維化間質性肺病（ILD）、免疫、腫瘤、眼科等。希冀持續創新的研發，能改變疾病發展的樣態。在創新解決方案或新領域的解方。
例如：在中樞神經領域研究，特定Gly-T1 抑制劑在2021年獲FDA核准得應用於治療思覺失調症相關認知障礙（CIAS），將成為首個針對思覺失調引起的認知功能障礙作用的藥物；在腫瘤領域，針對復發或難治性廣泛期小細胞肺癌患者，和其他復發或難治性神經內分泌癌藥物，DLL-3-targeting T-cell engager的創新發展，也期待加快補足現有治療缺口。
秉持「Life Forward生命總是不停前進，我們可以推動它往更好的方向」的核心精神，百靈佳殷格翰目標在2030年前能在多數尚無治療方案的領域提供協助，推出15個人類全新藥品與適應症。邱建誌總經理表示，與長庚醫療體系簽署合作備忘錄，在長庚優質的醫療能力及研究團隊合作下，將創新研發的能量最大化，共同推廣臨床試驗，攜手加速藥物研發進程，造福更多病患。
根據111年國人十大死因統計，肺癌已連續43年排名前2名。台灣每年約新增1.3萬名肺癌患者，小細胞肺癌約佔整體肺癌的六分之一，是一種進展快速的惡性腫瘤。其中，逾7成患者又為廣泛性小細胞肺癌，為神經內細胞腫瘤的一種，發現時多半已出現對側淋巴、肺及遠端轉移。
廣泛性小細胞肺癌對化療反應效果佳，但多在6至15個月內復發，且常產生抗藥性，即便再化療或採取其他治療，效果往往不佳，五年存活率更低於5%，因9成以上為長年吸菸或長期接觸石棉、苯等致癌物質的工作者，因此有「老菸槍殺手」之稱。
曾因賈伯斯而聲名大噪的「賈伯斯癌－神經內分泌腫瘤」，為內分泌系統的神經細胞產生病變，全身只要有神經內分泌系統的器官都會發生，包含上述的小細胞肺癌，及肺外神經內分泌瘤癌等。患者除了面臨腫瘤的威脅外，還會出現內分泌過量的問題，導致診斷十分困難，且發現時多已為晚期。
神經內分泌腫瘤近年來發生率不斷上升，根據110年癌症登記資料，台灣約有1,219個新增案例，研究顯示，近20年確診人數快速成長約13倍，遠超過同時期大腸癌成長率的1.83倍。神經內分泌腫瘤的藥物治療已多年沒進展，患者經傳統標靶治療失效後，只能反覆接受化療與荷爾蒙治療，改善效果十分有限，亦沒有其他藥物可再提供幫助。
臨床試驗透過科學的方法找尋並確認新的治療方向，以對癌症患者達到真正效益，對於易復發或難治的廣泛性小細胞肺癌、「賈伯斯癌」神經內分泌腫瘤這些無接續治療、患者無藥可選的疾病更是重要。有別於非癌症治療藥物，癌症藥物早期臨床試驗，多嘗試新形態或新標的治療來改變或控制病情惡化的趨勢，以補足現行治療的缺口，或幫助患者更有效控制疾病。
近幾年，癌症臨床試驗的發展也有加速的趨勢，有些治療若在第一期或第二期觀察到良好治療效果，有可能不用等到第三期臨床試驗，就可能通過核准，相較於一般審核程序提早2至3年就能讓更多的患者獲得幫助。因此，長庚醫療財團法人與百靈佳殷格翰簽署臨床試驗合作備忘錄，期許以雙方的優勢與資源，透過創新研發能改變某些特定癌症或疾病治療選擇有限、既有治療效果不彰、藥物具抗藥性，或無藥可選的困境。