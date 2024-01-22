讚陳其邁讓高雄八仙過海！賴清德：世界的挑戰就是台灣機會

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賴清德表示，感謝高雄鄉親的支持，也要感謝陳其邁市長運籌帷幄，加上市議員團結支持，讓他在高雄拿下高票、民進黨立委八仙過海，未來他將和立委共同合作，要讓國家更強、人民更富裕，要朝國強民富的方向走。
賴清德表示，國強的部分，要繼續強化國防力量，除了保護自己，另一方面要向國際社會宣示我們守護台灣的決心，並且跟民主陣營站在一起，大家有伴這樣會更有力量。
至於民富，賴清德說，「民以食為天」，會好好發展經濟，不只要支持大型企業，更會照顧中小企業，因為中小企業提供全國超過80%到90%的工作機會，對台灣的貢獻非常重要，所以他會協助中小企業轉型升級，讓他們更有競爭力。
賴清德提到，未來他會與立法院的立委們做好幾項工作，包括守護台灣的民主體制、拚經濟發展，也會與高雄市八席立委一起幫忙陳其邁市長，建設高雄市，帶動南台灣的發展。
賴清德指出，台積電即將進駐高雄，將會帶動其他公司來高雄投資，不僅帶來了工作機會，也增加稅金收入，帶動整體發展。
賴清德強調，政府也一定會傾聽、滿足年輕人的需求，和年輕人站在一起，讓他們有機會實現理想；此外，政府團隊也會結合社會的力量，照顧弱勢，這才是一個偉大的國家，台灣未來四年一定會面對更多挑戰，但「世界的挑戰就是台灣的機會」，期盼大家未來四年繼續支持，因為大家都是台灣隊，一起為國家繼續努力。
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