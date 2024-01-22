▲中風年輕化！熟女訪友突倒地　醫揭「這些因素」：45歲以下的中風患者＞15%

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▲ 小惠（化名）非常感謝林志明醫師（左）、張梓恩醫師（右）及彰基醫療團隊的救命之恩。（圖／彰基提供）
彰基神經醫學部副主任林志明醫師指出，這名女子（化名小惠）是在2022年底從北部到彰化訪友時，突然感到腦部劇烈疼痛，並且出現右側無力和語言障礙的症狀。經過彰基醫師的迅速診斷，小惠被確診為急性缺血性腦中風，並立即進行了靜脈溶栓治療，隨後再進行了動脈血栓移除手術。經過10天的住院觀察和復健，小惠已經順利出院，並且沒有留下任何中風的後遺症。
▲ 林志明醫師表示，彰基動脈取栓手術為全國醫學中心第三名；今年更榮獲國家醫療品質獎卓越中心獎。（圖／彰基提供）
彰基影像醫學部張梓恩醫師透露，小惠的中風是由於左側中大腦動脈的完全阻塞所引起的，經過動脈取栓手術後，阻塞的血管幾乎完全打通，使得腦部灌流得以恢復，進而降低腦細胞的損傷並有助於功能的恢復。張醫師也提醒，近年來中風的發病年齡有明顯年輕化，尤其是與不良生活習慣有關的因素，應更加重注意與控制。
彰基急診部副主任李宗翰醫師補充說明，根據衛福部的統計，過去小於45歲的中風患者佔比約為5%，但是近年來這個比例已經超過15%，顯示出中風的確有年輕化的趨勢。年輕人容易忽略高血壓和糖尿病的控制，以及過度的菸酒消費和缺乏運動的問題，加上環境污染和氣候變遷等因素，使得年輕人中風的風險逐漸增加。李醫師呼籲，年輕人應該重視自己的健康，積極改善不良的生活習慣，以預防中風等心血管疾病的發生。
▲ 李宗翰醫師表示，根據衛福部統計，小於45歲的中風，比例從10幾年前的5％，到這幾年已經超過15％。（圖／彰基提供）
小惠在醫師的專業治療下，成功擺脫中風的困擾，並且沒有留下任何後遺症。這起事件不僅提醒我們中風的年齡趨向年輕化，更強調了健康生活習慣對於預防中風的重要性。希望透過這樁案例，能夠引起更多人對於自身健康的關注，並積極改善生活習慣，遠離中風的威脅。
▲ 小惠（化名）接受取栓治療前，左側中大腦動脈完全阻塞。（圖／彰基提供）
▲ 小惠（化名）接受取栓治療後，阻塞的血管幾乎完全打通。（圖／彰基提供）
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