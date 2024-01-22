焦凡凡被婁峻碩求婚「驚嚇大過驚喜」！羞認：現在還不太想面對
藝人焦凡凡今（22）日出席「橘子嘉年華－謎走西橘町」活動，帶領大家一同闖關、一同走進橘子集團旗下兩大熱門遊戲及原創IP、beanfun!等台灣高人氣漫畫的世界宇宙觀。不過，即將升格人妻的焦凡凡滿臉幸福，不畏14度低溫與大家熱情互動，談到婁峻碩，她顯得有些害羞，小倆口最快會在年後籌備婚禮，屆時再跟大家宣布好消息。
記者詹鎰睿／台北報導
焦凡凡分享，其實以前她會幻想自己一定要穿很美的婚紗，對於這件事非常慎重，一律婉拒任何有機會穿上婚紗的工作邀約，覺得一定要在正式婚禮上穿給另外一半看，再加上出道至今，已經扮過各式各樣的角色，所以現在反而對於婚紗沒有太大嚮往。
雖然被婁峻碩求婚時，焦凡凡還以為是在開玩笑，沒想到會來那麼快，直呼：「驚嚇大過於驚喜」，不過事情至今已過去3、4個月，她也早已習慣這一切，目前專心衝事業，不用想太多，好好享受現在的狀態。
談到何時會籌備婚禮？焦凡凡笑說，現在完完全全還沒開始，預計農曆春節過後，小倆口才會緊鑼密鼓的討論，屆時再跟大家宣布好消息。
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