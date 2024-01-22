不只陶晶瑩「辣杯杯」出事！丫頭與股東撕破臉 邵庭切割上億電商
明星紛紛跨行當老闆，將藝人的人氣轉換成真金白銀，不過經營副業學問大，一不小心就容易鬧糾紛，陶晶瑩的麻辣燙品牌，控股東掏空公司敗訴，判賠315萬元，其他藝人像丫頭（詹子晴）、邵庭、李愛綺，也都曾經與合夥人分道揚鑣，或忍痛退出副業。
記者羅凌筠／綜合報導
從《我愛黑澀會》出道的丫頭，副業經營有聲有色，她的手搖飲品牌門市多達400家，台灣的營業額上千萬，全球上看破億元，不過因為股東理念不同，在公司規範裡，她沒有受到該有的合理尊重，「我已經沒有實質權力，無法參與公司決策和監督的身分。」忍痛宣布退出。
藝人邵庭經營電商平台「POPOLA」6年，年營業額破億，受封「電商女帝」，好好的生意帶來百萬月收入，邵庭卻無預警在去年10月宣布退出，原來是邵庭想救援流浪動物，誘捕流浪貓是漫長的過程，她每天在林森公園守到凌晨3點，1年抓14隻，辭去副業之後，她更能全心投入救援。
歌手李愛綺與美籍老公在東區經營健身房，被房東控告積欠租金265萬元，因為疫情重創，李愛綺的健身房3年下來虧損2900萬，她把住了15年的房子賣掉還債，生意穩定的瑜伽館也不要了，股分一起出清變現，至於與房東的官司，李愛綺已請律師處理。
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