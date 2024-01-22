足球／C羅又失言！稱「沙足比法甲水平高」　法國教練群起而攻之

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「他們想說什麼就說什麼，這只是我的觀點。我在這裡踢了一年球，所以我知道這裡的情況，我認為現在我們的聯賽比法國聯賽更好。」自一年前加入俱樂部以來，這位38歲的老將已為艾納斯出賽50場，攻進44球。
對這樣的說法，法國足球的從業人員自然是十分惱怒，特別是聯賽球隊的主帥們聽聞此事嗤之以鼻，法乙波爾多主帥Alberto Riera直言：「我不明白他怎麼能在電視上說這種話，他又沒有在這裡踢過球。」
「我邀請他來到球場上。我不知道他會不會接受這件事。」在法甲排名第3的球隊布雷斯特，其主帥Eric Roy笑著說，「不是我不同意，但C羅從來沒有在法甲踢過球。他用什麼作為評價這一切的標準呢？」
法甲排名第2的尼斯總教練Francesco Farioli調侃表示，自己沒空看世界上所有足球聯賽，「但我很了解法甲和法乙，我們知道波爾多的水準和球員的能力， 在法國有許多強大的、訓練有素的球隊和高水準的球員。 」
法國知名體育媒體《隊報》也列出數據，法甲聯賽場均觀眾人數為26742人，而沙烏地阿拉伯職業聯賽則只有3762人；另外，儘管該聯賽砸天價買下了一些聲名響亮的暮年超級球星，但目前法國球員的年薪幾乎是沙烏地阿拉伯球員的4倍。
《隊報》寫道，「沙足聯賽中，外國球員約只佔球員比例的30%，而在法國則為60%。而沙烏地阿拉伯在國際足總（FIFA）的排名中僅排在第56位時，很難想像這樣一個以70%本土球員為主體的聯賽是如何發展的。」