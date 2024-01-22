NBA／湖人拒用Reaves換老鷹Murray！連前冠軍成員Odam也不理解

足球／C羅又失言！稱「沙足比法甲水平高」　法國教練群起而攻之

▲「C羅」Cristiano Ronaldo再度語出驚人，稱沙足聯賽的水準已經超過法甲，此話引發軒然大波。（圖／美聯社／達志影像）
▲「C羅」Cristiano Ronaldo再度語出驚人，稱沙足聯賽的水準已經超過法甲，此話引發軒然大波。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

超級球星「C羅」Cristiano Ronaldo在沙烏地職業足球聯賽的艾納斯隊展開生涯另一階段，並在此度過了一段愉快的時光。不過近期他在受訪時直言沙足聯賽的水準已經超過法甲，此話引發軒然大波，更是讓法國聯賽的許多人感到憤怒和不滿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
C羅在杜拜舉行的環球足球頒獎典禮上語出驚人地表示：「說實話，我認為沙烏地阿拉伯聯賽並不比法國聯賽差。在法國聯賽中，我認為只有2到3支球隊的水平很高。而在這裡，我感到更有競爭力。」

「他們想說什麼就說什麼，這只是我的觀點。我在這裡踢了一年球，所以我知道這裡的情況，我認為現在我們的聯賽比法國聯賽更好。」自一年前加入俱樂部以來，這位38歲的老將已為艾納斯出賽50場，攻進44球。

對這樣的說法，法國足球的從業人員自然是十分惱怒，特別是聯賽球隊的主帥們聽聞此事嗤之以鼻，法乙波爾多主帥Alberto Riera直言：「我不明白他怎麼能在電視上說這種話，他又沒有在這裡踢過球。」

「我邀請他來到球場上。我不知道他會不會接受這件事。」在法甲排名第3的球隊布雷斯特，其主帥Eric Roy笑著說，「不是我不同意，但C羅從來沒有在法甲踢過球。他用什麼作為評價這一切的標準呢？」

法甲排名第2的尼斯總教練Francesco Farioli調侃表示，自己沒空看世界上所有足球聯賽，「但我很了解法甲和法乙，我們知道波爾多的水準和球員的能力， 在法國有許多強大的、訓練有素的球隊和高水準的球員。 」

法國知名體育媒體《隊報》也列出數據，法甲聯賽場均觀眾人數為26742人，而沙烏地阿拉伯職業聯賽則只有3762人；另外，儘管該聯賽砸天價買下了一些聲名響亮的暮年超級球星，但目前法國球員的年薪幾乎是沙烏地阿拉伯球員的4倍。

《隊報》寫道，「沙足聯賽中，外國球員約只佔球員比例的30%，而在法國則為60%。而沙烏地阿拉伯在國際足總（FIFA）的排名中僅排在第56位時，很難想像這樣一個以70%本土球員為主體的聯賽是如何發展的。」

足球／2023年足壇誰賺最多　C羅超狂爽賺近80億比梅西多了快兩倍

足球／38歲C羅再拚年度進球王　體脂7%秀「冰塊腹肌」破千萬按讚

足球／字母哥稱讚C羅是GOAT　直言：他在任何運動中都能表現出色

足球／梅西與C羅的宿命對決明年將再度上演　兩人生涯第36次交手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀