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頑強結石「震不碎」！闆娘腎臟深處痛不欲生　醫採這手術終於揪出兇手

▲頑強結石「震不碎」！闆娘腎臟深處痛不欲生　醫採這手術終於揪出兇手
▲頑強結石「震不碎」！闆娘腎臟深處痛不欲生　醫採這手術終於揪出兇手

每日健康-每日都做得到的健康

台中一名49歲的謝小姐是家中的「闆娘」，忙碌的工作讓她經常忽略自己的健康。去年，謝小姐突然出現血尿、發燒、噁心和下背痛等症狀，經過檢查，醫師發現她的腎臟與輸尿管交接處長了一顆約1公分大小的結石。雖然謝小姐曾嘗試過體外震波和一般輸尿管鏡手術，但這顆頑強的結石不僅無法被震碎，還會在腎臟內部移動，導致無法取出。幸好，透過光田綜合醫院泌尿科主治醫師丁原田醫師的新式輸尿管鏡手術，終於成功將這顆「頑石」取出，讓謝小姐獲得了新生。

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頑強結石「震不碎」！闆娘腎臟深處痛不欲生　醫新式輸尿管鏡一夾出
頑強結石「震不碎」！闆娘腎臟深處痛不欲生　醫新式輸尿管鏡一夾出


▲ 謝小姐的結石大小不到一公分，卻因在腎臟與輸尿管間來回，導致反覆發炎（圖／光田醫院提供）

謝小姐坦言，由於工作繁忙，常常忘記補充水分，導致結石的形成。去年9月，她突然發燒、噁心，並出現血尿和劇烈的下背痛，前往就醫後才得知是腎臟結石所致。為了處理這個問題，謝小姐先後接受了體外震波和一般輸尿管鏡手術，然而結石依然固若金湯，讓她感到非常沮喪和害怕。

光田綜合醫院泌尿科主治醫師丁原田醫師解釋，謝小姐的困境並非孤例，因為有時候結石的位置較高，且介在腎臟與輸尿管之間，容易在兩邊來回移動，使得傳統的輸尿管鏡手術難以準確定位和取石。當結石又一次「頑強」地移回腎臟深處時，一般的輸尿管鏡就會「夾不出」，讓醫師和患者陷入苦戰。為了解決這個難題，丁醫師運用了可彎曲的軟式輸尿管鏡，成功地將結石一夾而出，讓謝小姐終於擺脫了痛苦。

頑強結石「震不碎」！闆娘腎臟深處痛不欲生　醫新式輸尿管鏡一夾出
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▲ 光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田表示，患者的結石位置較特殊，因此施作軟式輸尿管鏡手術來取出結石（圖／光田醫院提供）

丁原田醫師進一步說明，軟式輸尿管鏡是近年來才開始普及的微創手術，相較於過去需要在患者背後開小洞，從皮膚進入腎臟取石的傳統手術，軟式輸尿管鏡的優勢在於術後恢復時間短，僅需休養2天即可出院，讓患者不僅疼痛輕微，也能盡快回歸正常生活。丁醫師強調，選擇軟式輸尿管鏡手術不僅安全，對於腎臟結石等問題的處理效果也更為穩定，因此建議有類似困擾的患者，可以考慮透過此項微創手術來解決痛苦。

謝小姐的經歷提醒我們，健康不容忽視，即使生活忙碌，也應該給予自己足夠的關注和照顧。在面對健康問題時，及早求醫並選擇適合的治療方式是至關重要的。丁原田醫師的專業技術和對患者的關懷，為謝小姐帶來了健康和希望，也提醒我們醫學科技的不斷進步，為我們的健康帶來了更多可能。讓我們以謝小姐的故事為鑑，積極面對健康問題，並在專業醫師的指導下，為自己的健康把關。

 

頑強結石「震不碎」！闆娘腎臟深處痛不欲生　醫新式輸尿管鏡一夾出
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▲ 光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田表示，患者的結石位置較特殊，因此施作軟式輸尿管鏡手術來取出結石（圖／光田醫院提供）

 

 

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