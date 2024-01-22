▲頑強結石「震不碎」！闆娘腎臟深處痛不欲生　醫採這手術終於揪出兇手

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▲ 謝小姐的結石大小不到一公分，卻因在腎臟與輸尿管間來回，導致反覆發炎（圖／光田醫院提供）
謝小姐坦言，由於工作繁忙，常常忘記補充水分，導致結石的形成。去年9月，她突然發燒、噁心，並出現血尿和劇烈的下背痛，前往就醫後才得知是腎臟結石所致。為了處理這個問題，謝小姐先後接受了體外震波和一般輸尿管鏡手術，然而結石依然固若金湯，讓她感到非常沮喪和害怕。
光田綜合醫院泌尿科主治醫師丁原田醫師解釋，謝小姐的困境並非孤例，因為有時候結石的位置較高，且介在腎臟與輸尿管之間，容易在兩邊來回移動，使得傳統的輸尿管鏡手術難以準確定位和取石。當結石又一次「頑強」地移回腎臟深處時，一般的輸尿管鏡就會「夾不出」，讓醫師和患者陷入苦戰。為了解決這個難題，丁醫師運用了可彎曲的軟式輸尿管鏡，成功地將結石一夾而出，讓謝小姐終於擺脫了痛苦。
▲ 光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田表示，患者的結石位置較特殊，因此施作軟式輸尿管鏡手術來取出結石（圖／光田醫院提供）
丁原田醫師進一步說明，軟式輸尿管鏡是近年來才開始普及的微創手術，相較於過去需要在患者背後開小洞，從皮膚進入腎臟取石的傳統手術，軟式輸尿管鏡的優勢在於術後恢復時間短，僅需休養2天即可出院，讓患者不僅疼痛輕微，也能盡快回歸正常生活。丁醫師強調，選擇軟式輸尿管鏡手術不僅安全，對於腎臟結石等問題的處理效果也更為穩定，因此建議有類似困擾的患者，可以考慮透過此項微創手術來解決痛苦。
謝小姐的經歷提醒我們，健康不容忽視，即使生活忙碌，也應該給予自己足夠的關注和照顧。在面對健康問題時，及早求醫並選擇適合的治療方式是至關重要的。丁原田醫師的專業技術和對患者的關懷，為謝小姐帶來了健康和希望，也提醒我們醫學科技的不斷進步，為我們的健康帶來了更多可能。讓我們以謝小姐的故事為鑑，積極面對健康問題，並在專業醫師的指導下，為自己的健康把關。
▲ 光田綜合醫院泌尿科醫師丁原田表示，患者的結石位置較特殊，因此施作軟式輸尿管鏡手術來取出結石（圖／光田醫院提供）
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