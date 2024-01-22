▲腹脹、腹痛、灼熱、胃鄒鄒？是胃潰瘍？十二指腸潰瘍？醫指關鍵

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為什麼會發生潰瘍？蔡翔霖醫師表示，胃和十二指腸同為消化系統，胃會出現潰瘍的主要原因就是胃酸過多，黏膜的平衡被破壞，而十二指腸接在胃部之後，胃酸侵蝕而下形成。
使胃酸強過於黏膜修復力的成因，最耳熟能詳的就是因飲食不乾淨所感染的幽門桿菌，其他可如服用阿斯匹林、類固醇、非類固醇的消炎止痛藥等藥物，以及抽菸、酗酒、刺激性飲食、壓力較大、作息不佳等也可能間接引起。
會有哪些症狀？風險？蔡翔霖醫師表示，這兩個上消化道潰瘍都可能形成腹脹、腹痛、灼熱、食慾下降等症狀。而症狀再更嚴重也可能引起相關併發症，例如傷到血管而出血，出現吐血、貧血、黑便等症狀。若反覆結痂造成阻塞，也可能噁心、想吐。若造成穿孔，則會劇烈腹痛，也怕引起腹膜炎，可能帶來生命危險。而反覆潰瘍也可能增加罹癌機率，又或是可能因癌症所引起。
疼痛位置會有些不同：稍有不同之處在於位置，因結構關係，胃部不適較多在胸口上腹附近中上偏左，十二指腸則較多在中上偏右。但這只是常見情況，每人的身體結構略有不同，症狀位置也可能因人而異，且位置相近也較難分辨。
關鍵差異：疼痛時間點最明顯的關鍵差異，會是在疼痛時間點，胃潰瘍通常是在進食後半小時至一小時左右發生，且進食後感覺到疼痛感更加明顯；十二指腸潰瘍則多在空腹時發生，因此半夜、深夜也較為常見，而進食之後會感覺到疼痛趨緩。
懷疑有胃潰瘍、十二指腸潰瘍，醫生通常會進行哪些檢查？
蔡翔霖醫師指出，檢查是否有胃潰瘍、十二指腸潰瘍，最直接也最常見的方式就是透過胃鏡進行檢查，在咽喉局部麻醉後，將胃鏡從鼻孔深入至食道、胃、十二指腸探察，過程中也可能帶來不適，較敏感的族群可能覺得噁心、想吐、甚至害怕，可與醫師討論於靜脈施打麻醉藥物進入睡眠、無痛檢查。若有其他如出血、結痂、穿孔等症狀，會再安排抽血等相關檢查。
癌症、腫瘤相關檢查：若是懷疑有癌症、腫瘤，也會在胃鏡檢查中觀察潰瘍或腫瘤的位置、型態、樣貌等。若有惡性的可能，胃鏡檢查中也可再進行切片檢查，通常一至兩周可得知結果。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍，如何治療？要追蹤嗎？
常見治療方式：蔡翔霖醫師表示，不論是胃潰瘍或十二指腸潰瘍，治療方向多是以「抗潰瘍」為主，抑制胃酸，避免胃酸持續腐蝕，讓傷口得以修復。方式可為口服藥物，或是針劑治療，主要看傷口大小、嚴重性。較輕微的可能使用口服藥物約一個月左右，稍嚴重一點則可能3-6個月。若到了出血，或是影響到血壓、心跳等較嚴重的情況，則多會住院以針劑治療，視臨床狀況時間不定。
要不要追蹤呢？後續追蹤，若傷口比較小、比較少，通常服用完當次藥物即可。若傷口較大、較多、擔心可能有癌症風險等，則會視情況安排約3-6個月後，或是一年之後，再次做胃鏡追蹤檢查，看潰瘍是否好轉。
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