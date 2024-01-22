橘子岸到頂超級馬拉松落幕！「超馬醫師」李俊昌加碼完賽直達玉山

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此外，48小時超馬國家紀錄保持人黃筱純選手以19小時58分鐘45秒作收，成為本次賽事女子組第一名；賽中黃筱純的友人在補給站驚喜現身，她帶著朋友的加油打氣和自己的堅持，完成了這場需克服近20度溫差和不斷上下爬升的高難度挑戰。
橘子岸到頂超級馬拉松歷程：
2024年1月20日，24位國內菁英跑者們「眾神雲集」齊聚國立臺灣歷史博物館，午夜時分，溫度19度，槍聲劃破寧靜夜晚，跑者們隨即踏出步伐。在黑夜中，頭燈照亮前路，皎潔月光陪伴，啟程進入溯源400年的「山海圳」朝聖之旅。
執行、醫療、補給、攝影團隊及線上轉播，所有參與者為跑者們加油。隨著距離增加、海拔攀升、氣溫變化，超馬考驗著菁英跑者們的意志和體力。在困難面前，每個人都深受跑者持續突破極限的堅定信念所感動與鼓舞。
「 我想來成為補給團隊主要是因為這些跑者們堅定的信念讓我深深感動，在這補給的過程中我們看見有哭的、有猙獰的、有放棄的，就這樣堅定的信念讓我希望可以成為團隊的一份子。 」一位補給團隊的夥伴分享。
「 我想特別感謝所有的團隊，尤其是今年更改為每5公里的補給點，在長距離的賽道上真的是我們心靈上的支持。」首位完賽並且成功抵達玉山界碑 178KM 挑戰組的李俊昌跑者在抵達終點時說到。
「 在一旁記錄賽事的過程裡，因為超馬賽事的節奏讓我們有機會跟著跑者們的腳步，深度認識台灣「山海圳國家綠道」的地理與歷史文化。過去往往只想趕快抵達目的地而忘記感受的我，因為這場賽事了解到原來放慢腳步可以有更多的收穫。」
「橘子岸到頂超級馬拉松」由橘子關懷基金會籌辦，與眾人共同為全球超馬選手們打造，將台灣推向國際舞台。從2023年的測試賽到2024年的邀請賽，每次執行、每位參與者的回饋都使賽事更臻完善，讓跑者能夠安心的全力以赴挑戰自我。
今年共有8位菁英跑者成功完成阿里山160.9KM競賽終點，1位跑者成功完賽玉山界碑178KM的挑戰。感謝每一位勇敢挑戰的跑者，讓我們能夠申請國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)的路跑賽道認證。（國立臺灣歷史博物館到阿里山100Miles, 160.9km）
「超馬就像人生，你永遠無法預測未來，唯一能掌握的是當下的每一步。」
完賽成績和賽事照片將近期於基金會官網及社群上公布，更多詳情：https://www.gamaniacheerup.org/ 、https://www.facebook.com/gamaniacheerupfoundation