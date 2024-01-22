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橘子岸到頂超級馬拉松落幕！「超馬醫師」李俊昌加碼完賽直達玉山

▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，李俊昌選手於178公里的「自我挑戰組」終點-玉山國家公園界碑敲鐘，以22小時15分鐘29秒的成績，成為本次賽事總冠軍以及唯一成功挑戰（圖／橘子關懷基金會提供）
▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，李俊昌選手於178公里的「自我挑戰組」終點-玉山國家公園界碑敲鐘，以22小時15分鐘29秒的成績，成為本次賽事總冠軍以及唯一成功挑戰（圖／橘子關懷基金會提供）

記者吳政紘/綜合報導

由橘子關懷基金會舉辦的「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽於1月20日落幕，共24名跑者參賽，有8位抵達161公里(100英里)的「競賽組」終點，其中「超馬醫師」李俊昌選手更加碼完成178公里的自我挑戰，直達玉山國家公園。

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本次總冠軍李俊昌選手以19小時10分鐘48秒領先完賽，並以22小時15分鐘29秒的成績在玉山國家公園界碑敲鐘，成為本次唯一成功挑戰完整賽道的跑者。完賽的當下氣溫僅攝氏4度，李俊昌選手表示：「在寒流來的前一天做這種挑戰，感謝主辦單位橘子關懷基金會高規格的照料，讓我可以有機會在一天之內學習以前人們的方式，用自己的雙腳從岸跑到頂，這是很難能可貴的經驗。希望有志之士也來挑戰，不一定要像我一樣一天完成，但可以分次來感受山海圳國家綠道。」

▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，鄭順元、張逢源兩位選手分別以19小時33分鐘、19小時33分鐘01秒的一秒之差到達161公里的競賽組終點，拿下本次賽事男子組第二、三名。（圖／橘子關懷基金會）
▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，鄭順元、張逢源兩位選手分別以19小時33分鐘、19小時33分鐘01秒的一秒之差到達161公里的競賽組終點，拿下本次賽事男子組第二、三名。（圖／橘子關懷基金會）
此外，48小時超馬國家紀錄保持人黃筱純選手以19小時58分鐘45秒作收，成為本次賽事女子組第一名；賽中黃筱純的友人在補給站驚喜現身，她帶著朋友的加油打氣和自己的堅持，完成了這場需克服近20度溫差和不斷上下爬升的高難度挑戰。

▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，黃筱純選手以19小時58分鐘45秒作收，成為本次賽事女子組第一名。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，黃筱純選手以19小時58分鐘45秒作收，成為本次賽事女子組第一名。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，邀請不少國內好友參加。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，邀請不少國內好友參加。（圖／橘子關懷基金會提供）
橘子岸到頂超級馬拉松歷程：

2024年1月20日，24位國內菁英跑者們「眾神雲集」齊聚國立臺灣歷史博物館，午夜時分，溫度19度，槍聲劃破寧靜夜晚，跑者們隨即踏出步伐。在黑夜中，頭燈照亮前路，皎潔月光陪伴，啟程進入溯源400年的「山海圳」朝聖之旅。

執行、醫療、補給、攝影團隊及線上轉播，所有參與者為跑者們加油。隨著距離增加、海拔攀升、氣溫變化，超馬考驗著菁英跑者們的意志和體力。在困難面前，每個人都深受跑者持續突破極限的堅定信念所感動與鼓舞。

「 我想來成為補給團隊主要是因為這些跑者們堅定的信念讓我深深感動，在這補給的過程中我們看見有哭的、有猙獰的、有放棄的，就這樣堅定的信念讓我希望可以成為團隊的一份子。 」一位補給團隊的夥伴分享。

「 我想特別感謝所有的團隊，尤其是今年更改為每5公里的補給點，在長距離的賽道上真的是我們心靈上的支持。」首位完賽並且成功抵達玉山界碑 178KM 挑戰組的李俊昌跑者在抵達終點時說到。

「 在一旁記錄賽事的過程裡，因為超馬賽事的節奏讓我們有機會跟著跑者們的腳步，深度認識台灣「山海圳國家綠道」的地理與歷史文化。過去往往只想趕快抵達目的地而忘記感受的我，因為這場賽事了解到原來放慢腳步可以有更多的收穫。」

「橘子岸到頂超級馬拉松」由橘子關懷基金會籌辦，與眾人共同為全球超馬選手們打造，將台灣推向國際舞台。從2023年的測試賽到2024年的邀請賽，每次執行、每位參與者的回饋都使賽事更臻完善，讓跑者能夠安心的全力以赴挑戰自我。

今年共有8位菁英跑者成功完成阿里山160.9KM競賽終點，1位跑者成功完賽玉山界碑178KM的挑戰。感謝每一位勇敢挑戰的跑者，讓我們能夠申請國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)的路跑賽道認證。（國立臺灣歷史博物館到阿里山100Miles, 160.9km）

「超馬就像人生，你永遠無法預測未來，唯一能掌握的是當下的每一步。」

▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽自1月20日凌晨起跑，歷時近一整天，從白天23度至入夜僅剩4度、近20度的溫差，及從田中小徑、產業道路到阿里山公路、近5,000公尺的賽道。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽自1月20日凌晨起跑，歷時近一整天，從白天23度至入夜僅剩4度、近20度的溫差，及從田中小徑、產業道路到阿里山公路、近5,000公尺的賽道。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽後翌日，由阿里山原住民族鄒族代表於神木前為選手群舉行去除厄運與淨化的祈福式，以族語念誦，感恩祖靈讓勇士歸來。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽後翌日，由阿里山原住民族鄒族代表於神木前為選手群舉行去除厄運與淨化的祈福式，以族語念誦，感恩祖靈讓勇士歸來。（圖／橘子關懷基金會提供）
完賽成績和賽事照片將近期於基金會官網及社群上公布，更多詳情：https://www.gamaniacheerup.org/ 、https://www.facebook.com/gamaniacheerupfoundation


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