▲常見6傷口消毒藥水全解析！　優碘、雙氧水、白藥水、黃藥水你用對了嗎？

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常見藥水一：優碘 可殺菌但乾淨傷口不需使用「優碘」是家中醫護箱中最常見的藥水，也是目前使用最為廣泛的消毒藥水。藥師廖偉呈表示，優碘具有強大的殺菌效果，能在15秒內殺死多種病毒、細菌、黴菌、酵母菌、原蟲等，可以預防傷口感染化膿的效果。
藥師廖偉呈提到，優碘在與傷口組織接觸時會形成一層薄膜，並逐漸釋放碘以達到殺菌效果，它可以為非乾淨的傷口進行初步消毒，不過消毒30－60秒後要用生理食鹽水將優碘沖洗乾淨，以避免優碘溶液對傷口肉芽組織的傷害，因此若是乾淨的傷口建議用生理食鹽水沖洗即可，不須使用到優碘消毒。
常見藥水二：紅藥水 抗菌效果弱可能會色素沉澱「紅藥水」又被稱為「紅汞」。藥師廖偉呈表示，其主要成分包括2%的紅汞、98%的酒精或水的酊劑，由於紅汞能使蛋白質凝固沉澱，因此具有抑制細菌的作用，這也使它成為預防細菌感染的局部皮膚創傷常用消毒藥水，但因為紅藥水的抗菌效果較弱，目前多數醫療機構已不再廣泛使用。
不過，藥師廖偉呈提醒，蠶豆症患者千萬不可使用紅藥水，而且紅藥水中含有汞，需要注意汞殘留的問題，另外紅藥水可能會導致傷口色素沉澱，容易留下疤痕，這也是使用時需要注意的地方。
常見藥水三：紫藥水 傷口已感染化膿不可用「紫藥水」又叫作「龍膽紫」。藥師廖偉呈表示，其主要成分是1－2%的龍膽紫稀釋溶液，其陽離子能與細菌蛋白質的羧基結合，進而影響細菌代謝使其失去活性，因此它對革蘭氏陽性菌有抑制作用，特別是針對葡萄球菌、白喉桿菌等細菌，以及白色念珠菌有較好的抗菌效果。
不過，根據毒理學顯示，龍膽紫直接接觸黏膜，可能有致癌風險，因此不建議用於鵝口瘡或口腔治療。另外，藥師廖偉呈提到，如果傷口已經感染化膿，也不應使用紫藥水，因為它有收斂作用，會在傷口表面形成痂膜，使壞死組織中的膿液難以排出，增加感染風險。
而紫藥水和紅藥水一樣，蠶豆症患者都不宜使用。此外，藥師廖偉呈表示，使用紫藥水可能會導致皮膚出現紫色斑痕，這種斑痕通常不容易褪去，所以在處理較大面積的皮膚創傷或容易看到的傷口時，建議使用其他藥物。
常見藥水四：黃藥水 具消毒作用可用於傷口清潔「黃藥水」也是一種染料性抑菌劑，它和紫藥水、紅藥水一樣具有消毒作用。藥師廖偉呈表示，黃藥水通常會使用於大面積的身體消毒，例如：傷口清潔，它的抗菌效力不受膿血蛋白質影響，因此對於化膿性傷口的治療效果較佳。
而且和紫藥水、紅藥水不同的是，雖然黃藥水會染色，不過相對於亞洲人的膚色來說，它的著色力較低，所以相對容易清除。
常見藥水五：白藥水 僅適用於表面輕微傷口「白藥水」則是不具有染色特性的消毒劑，對於擔心傷口被染色的人或不想讓衣物被消毒劑染色的人來說是個好選擇。藥師廖偉呈提到，白藥水含有多種成分，包括局部麻醉劑、血管收縮劑、抗組織胺、陽離子殺菌劑等，由於它有局部麻醉劑，因此使用上相對於其他消毒劑來說更為舒緩，不會引起疼痛感。
不過，藥師廖偉呈表示，白藥水僅適用於表面或較輕微的傷口護理，如果傷口已經傷及真皮或皮下組織，建議使用其他藥物進行處理，因為血管收縮劑的作用可能會使傷口更容易形成包覆，進一步惡化傷勢。
常見藥水六：雙氧水 殺菌時效短深層傷口不可使用「雙氧水」也是相當常見的藥水之一。藥師廖偉呈提到，它主要成分為過氧化氫3%水溶液，其氧化功能強，可以分解血液中的酵素，有助於去除血漬。
但是，藥師廖偉呈表示，雙氧水的穿透力差，殺菌時效較短暫，因此僅適用於表層出血凝塊的傷口處理，若用在深層傷口容易造成蛋白質變性、組織壞死，導致傷口更不易復原，因此深層傷口不可使用。
正確使用合適的藥水，做好傷口消毒才能避免進一步感染、併發症，用錯方法反而會適得其反，因此，藥師廖偉呈提醒，在使用任何藥品前一定都要詳細閱讀藥品仿單（藥品說明書），或是諮詢社區藥局、藥師，為自己的用藥安全把關。
資料來源：廖偉呈藥師臉書（https://www.facebook.com/profile.php?id=100062486211226&locale=zh_TW）、部落格（https://www.smilerx.com.tw/wound_pharsmile/?fbclid=IwAR1HbAaisSHYdnSsFJXuFQ_WrRBHkS4HUW82rEOw1tV63liFz_efIEz0Ub4）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60638
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