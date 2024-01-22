好市多黑鑽卡賺很大？外媒揭年消費逾9.4萬才划算 多花1元都省錢
美式賣場好市多（Costco）以販售低價、豐富多元的商品而聞名，逛一次便能補足許多家庭用品，因而受到民眾喜愛，使得不少人願意加入會員，甚至考慮升級至年費120美元（約台幣3752元）的黑鑽卡，來獲得更多的回饋。不過有專家指出，若升級至黑鑽卡的話，每年消費額必須超過3000美元（約台幣9.4萬）以上，可能才划得來。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《CNBC》報導，好市多會員的年費介於60至120美元之間，雖然說從表面上來看，升級至120美元的黑鑽卡會員很划算，每年只需要額外支付60美元，在好市多的所有購物都能獲得2%的現金回饋。若是再與Costco Anywhere聯名卡結合使用，還能再額外獲得2%回饋。
不過報導提醒，不應該輕率做出升級會員的決定，花點時間評估過往的消費記錄，再看看升級會員是否適合。
要計算花費120美元來升級會員資格是否值得其實很簡單。因為有2%的回饋，等於是需要花費3000美元才能獲得60美元的現金回饋，屆時，年費將回落至60美元。
因此，若是年度支出經常超過3000美元，升級成黑鑽卡會更加划算，尤其在花費超過3000美元之後，每多花1美元，年費就會低於60美元，從長遠來看可以省下不少荷包。但反之，如果花費少於3000美元，那麼與一般會員相比，還得多花60美元的年費，最終算下來花更多的錢。
報導還提到，由於黑鑽卡還能享受好市多的額外服務優惠，例如瓶裝水寄送和寵物保險，如果每年消費金額將近3000美元，但也會使用這些服務的話，那升級會員可能也是值得的。