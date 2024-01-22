《幻獸帕魯》狂破紀錄！Steam同時130萬玩家上線 4天猛銷500萬套
2024年橫空出世的《幻獸帕魯》（Palworld），這一款玩法大縫合的遊戲，立刻掀起全球狂熱，而《幻獸帕魯》1月19日推出以來，就在4天間猛銷500萬套，官方更透露，在Steam上曾一度高達130萬同時上線，這數據直接擊敗《CS2》、《電馭叛客 2077》、《艾爾登法環》等一票大作，還刷新許多紀錄。
記者潘毅／綜合報導
由日本開發商 Pocketpair 推出的《幻獸帕魯》（Palworld），其內容主打神似《寶可夢》的世界觀，世界內有著高達數百種「帕魯」，可以被玩家收服，當作夥伴、勞動力、戰鬥力等，此外玩家還可以像《minecraft 》才及各種物資、建造屬於自己的家園，玩法十分多元。
目前《幻獸帕魯》才上市短短幾天，就一度達到同時在線的最高人數為130萬人，已經成為Steam 最多人同時遊玩的遊戲第二名，超越免費大作《CS2》等作品，僅次於《絕地求生》在2018年1月創下的325萬。目前《幻獸帕魯》在Steam的玩家好評率高達93%的極度好評。
許多玩家在體驗完《幻獸帕魯》的玩法內容之後，也紛紛在評論區嘲諷《寶可夢》開發商Game Freak與任天堂；但也有一票玩家認為，《幻獸帕魯》有嚴重抄襲各種大作的嫌疑，「玩家購買這遊戲…就是對任天堂和 GAME FREAK的一種傷害」。