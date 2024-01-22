郭富城老婆不忍了！上綜藝澄清天王不摳門　被吸引「只因他太帥」

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方媛婚後首度亮相綜藝節目，在《今晚開放麥》大談真心話，表示自己18歲就經濟獨立，老公也是靠著自己打拚，彼此都懂得對方的不容易，至今仍惺惺相惜，自己出來工作不是因為老公摳門，而是希望與時並進，當女兒心中的好榜樣，郭富城也很支持她工作，甚至為了讓她安心，把岳父岳母都接來香港一起照顧。
方媛表示嫁給郭富城，大家都羨慕她，卻有人說她很卑微，譏嘲郭富城很摳門，讓她非常無奈，自己都懶得解釋了，之前帶女兒搭經濟艙的畫面被惡意解讀，她表示「生活不能被照片定格，照片也不能代表全部的真相，忠於自己，才是幸福的真諦，當下的我幸福、感恩、滿足」。
被問到天王吸引自己的地方，方媛自然脫口一個字「帥」，即使已經是夫妻，某次一起坐飛機，瞥見郭富城熟睡的臉龐，她頓時覺得另一半超帥，即使50幾歲，還有一頭濃密的頭髮，自己常常掉頭髮，老公怎麼撥頭髮都還是滿頭茂密，令她相當羨慕，罕見暢談夫妻相處情趣，讓現場嘉賓聽了不禁莞爾一笑。
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方媛表示嫁給郭富城，大家都羨慕她，卻有人說她很卑微，譏嘲郭富城很摳門，讓她非常無奈，自己都懶得解釋了，之前帶女兒搭經濟艙的畫面被惡意解讀，她表示「生活不能被照片定格，照片也不能代表全部的真相，忠於自己，才是幸福的真諦，當下的我幸福、感恩、滿足」。
被問到天王吸引自己的地方，方媛自然脫口一個字「帥」，即使已經是夫妻，某次一起坐飛機，瞥見郭富城熟睡的臉龐，她頓時覺得另一半超帥，即使50幾歲，還有一頭濃密的頭髮，自己常常掉頭髮，老公怎麼撥頭髮都還是滿頭茂密，令她相當羨慕，罕見暢談夫妻相處情趣，讓現場嘉賓聽了不禁莞爾一笑。
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