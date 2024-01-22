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捲入名牌包爭議！韓總統夫婦「沈默不回應」　同黨議員喊挺不下去

▲韓國總統尹錫悅與夫人金建希，近期受所屬政黨、執政黨「國民力量」多名議員批評。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國總統尹錫悅與夫人金建希，近期受所屬政黨、執政黨「國民力量」多名議員批評。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國今年4月即將舉行國會大選，近日政壇話題卻圍繞著總統尹錫悅和夫人金建希，尤其是金建希昔日收受侈品牌Dior名牌包的黑歷史再度浮上檯面，引發執政黨「國民力量」內部議員不滿，不僅將金建希與被送上斷頭台的法國皇后瑪麗安東尼相比，國民力量黨臨時領導人的韓東勛更被尹錫悅「要求辭職」，雙方皆以影響選情為由互不相讓。

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針對韓國第一夫人金建希的名牌手袋風波，尹錫悅所屬政黨「國民力量」（People Power Party）內部近期出現兩派意見，原先該黨將金建希定調為受害者，無需回應事件，但最近相關影片再度流傳，而黨內國會議員擔心貪污、干預政治等形象將會影響今年4月大選的選情，並依此要求尹錫悅和金建希做出解釋與道歉。

這段影片由韓國新聞頻道《首爾之聲》（Voice of Seoul）在2023年11月發布，內容是金建希於2022年曾接受一名韓裔美籍牧師贈與價值300萬韓元（約新台幣7萬元）的Dior手拿包，韓媒《韓國時報》（The Korea Times）則在報導提到影片是由牧師以偽裝成手錶的相機秘密拍攝，而名牌包則是《首爾之聲》提供。

由於尹錫悅和金建希對於名牌手袋風波一直保持沉默，擔心輿論批評與社會觀感不佳的國民力量黨內批評兩人的聲浪愈來愈大，多名議員要求金建希就此事道歉，以維護執政黨形象，甚至拿她與法國大革命時生活豪奢、曾說出「何不吃蛋糕？」最終被送上斷頭台的皇后瑪麗安東尼（Marie Antoinette）相比。

一名國民力量黨成員受訪時表示，「總統或第一夫人至少應該出面談談名牌包爭議，藉此解決公眾的不滿情緒，法國大革命就是公眾對瑪麗安東尼奢華生活和不檢點生活
產生不滿的結果，現在沒有辦法替第一夫人辯護避免受到撻伐，唯一的選擇就是向民眾道歉」

就任國民力量黨臨時領導人不到一個月的韓東勛則向《韓聯社》證實，日前他與總統秘書室室長李官燮會面時，對方轉達了要求他辭職的意願，但曾擔任韓國前法務部長的韓東勛則回絕這個要求，並強調自己立場從未改變、抱持著願付任何代價的決心接受了這個職位，自己也將會繼續履行職責，直到任期結束。

韓國總統辦公室強調，金建希是「偷拍陷阱」的受害者，並對於名牌包風波持續保持沉默。韓東勛則稱此事件已經引發國民擔憂，呼籲總統夫婦「先民後私」以國民角度處理事件，同時也表示即將在4月10日舉行的國會大選對韓國人民與國家未來發展至關重要，執政黨會如實向民眾表達黨內意見的分歧與變化，避免在野黨共同民主黨扯後腿的行為讓國民遭殃。

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