從源頭管控品質 「 小鮮肉」買下養豬場自養自銷一條龍

我是廣告 請繼續往下閱讀
從小在傳統市場長大的鄭茂祥說，豬肉是民生用品的大宗，疫情爆發時期，主婦們擔心市場人多會有群聚感染風險，大多不敢進入，生意自然大受影響。同時間他發現網路硬體設備不斷創新與升級，大數據與智慧ＡＩ已普遍深植在每個人生活中，人們透過智慧型手機及網路即可輕鬆購物宅配。
為此，他不僅率先響應農委會著手優化肉攤設備，販賣溫控生鮮豬肉，提供消費者最新鮮肉品。並於２０２１年加入網路行銷行列，創辦了「小鮮肉直賣網」，賣的肉品是嚴選溫控生鮮豬肉，再以急速冷凍方式分裝處理，使肉品維持在最新鮮的品質下，並在第一時間真空包裝低溫宅配方式，送到消費者的餐桌。
鄭茂祥說，豬隻的供應原本是與台南養豬業者配合，從育種、生育養殖以一條龍方式作業。後來為了要求更高品質，及方便自己可以完全掌控下，去年在台南七股買下１甲９分６的舊養豬場，規劃出２６０３坪的養殖面積，打造六棟畜牧設施養豬舍，成為小鮮肉專屬牧場，目前飼養逾3千豬隻。
值得一提的是，小鮮肉特場應用最新ＡＩ智慧技術系統管理，從豬臉識別ＡＩ智能監控，生長控制監控，汙水處理，恆溫系統，疾病控管和自動投放食物及無菌通道，確保阻斷細菌與病毒傳播等等，一條龍生產，加上末端配送服務，目的只為了讓消費者安心購買，放心食用。
鄭茂祥豪氣表示，小鮮肉ＡＩ人工智能畜牧場，將為養豬業帶來嶄新發展契機，同時推動農業的永續發展和環境保護，減少碳排放，也希望能再現台灣「養豬王國」之光。鄭茂祥為提升台灣豬肉品質而做的努力，獲得中華民國家畜肉類商業同業公會全國聯合會理事長邱美珠、秘書長袁仁琦等人肯定，今天專程出席小鮮肉生產配送一條龍發表會見證。小鮮肉直賣網網址
https://smallfreshmeat.cyberbiz.co/