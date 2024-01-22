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寒流夜襲！馬祖下探3.2度「天降冰霰」　北台灣山區也將下雪

▲受到寒流影響，今晚8點30分，連江縣的馬祖測站氣溫降至攝氏3.2度，並出現「雨夾冰霰」的天氣現象。（圖／中央氣象署提供）
▲受到寒流影響，今晚8點30分，連江縣的馬祖測站氣溫降至攝氏3.2度，並出現「雨夾冰霰」的天氣現象。（圖／中央氣象署提供）

記者張志浩／綜合報導

入冬以最強寒流已抵達台灣，中央氣象署表示，今（22）日晚間至週三（24）日清晨將是全台最冷的時段，而在今晚8點30分，連江縣的馬祖測站氣溫也已降至攝氏3.2度，在配合華南雲雨區東移的豐沛水氣下，馬祖已經有「雨夾冰霰」的天氣現象，隨著越晚越冷的氣溫態勢，預估至明（23）日中午前，中部以北2000公尺以上高山地區、北部及宜蘭1000公尺以上高山，都有降雪機率。

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中央氣象署表示，今日晚間8點30分，馬祖出現「雨夾冰霰」的天氣現象，冰霰夾雜在與水中落下，與地表接觸時頻頻發出劇烈的碰撞聲，成為本波寒流第一波「固態降水」，預計越晚各地氣溫會越低，明日清晨起，全台早晚低溫都在攝氏10度以下，北台灣更是只有攝氏6度。

▲寒流下雪機率、追雪熱點地圖。（圖／NOWnews社群中心）
▲寒流低溫搭配水氣充足，北部1000到1500公尺、其它地區2500到3000公尺以上高山，都有降雪機會。（圖／NOWnews社群中心）
氣象署說明，除了寒流外，搭配華南雲雨區東移影響，今晚開始台南以北、東半部降雨明顯，北部及東北部降雨較為持續，由於水氣較充足，北部1000到1500公尺、其它地區2500到3000公尺以上高山，基本上都有降雪機會，包括大屯山、七星山、太平山、拉拉山、合歡山等。

氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也整理出「台中以北2000公尺以上高山」的降雪機率，其中太平山、雪霸公園、武嶺合歡山的賞雪機率都達90至100％，拉拉山則是80至90％，大屯山出現「雨夾雪、霧淞」的機率，在背向陽光的低區也有40至60％，各地最佳賞雪時間，落在今晚10點至明早10點之間。

此外，氣象署目前也已針對全台19縣市發布「低溫特報」，今日至週三寒流影響，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。

📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有攝氏6度以下氣溫發生的機率。台中市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續攝氏6度左右或以下氣溫發生的機率。

📍黃色燈號（寒冷）：南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

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