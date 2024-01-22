寒流夜襲！馬祖下探3.2度「天降冰霰」　北台灣山區也將下雪

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氣象署說明，除了寒流外，搭配華南雲雨區東移影響，今晚開始台南以北、東半部降雨明顯，北部及東北部降雨較為持續，由於水氣較充足，北部1000到1500公尺、其它地區2500到3000公尺以上高山，基本上都有降雪機會，包括大屯山、七星山、太平山、拉拉山、合歡山等。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也整理出「台中以北2000公尺以上高山」的降雪機率，其中太平山、雪霸公園、武嶺合歡山的賞雪機率都達90至100％，拉拉山則是80至90％，大屯山出現「雨夾雪、霧淞」的機率，在背向陽光的低區也有40至60％，各地最佳賞雪時間，落在今晚10點至明早10點之間。
此外，氣象署目前也已針對全台19縣市發布「低溫特報」，今日至週三寒流影響，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。
📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有攝氏6度以下氣溫發生的機率。台中市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續攝氏6度左右或以下氣溫發生的機率。
📍黃色燈號（寒冷）：南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。