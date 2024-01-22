國雄感恩尾牙餐會 董事長：2024年推案上看300億元
創辦逾40年的台中在地建商國雄建設，今日舉辦尾牙感恩餐會，席開80桌宴請員工及各界代表。總裁許坤仲、二代接班的國雄建設董事長許智翔，共同宣布將秉持初心，蓋好房子讓消費者買的開心，住的安心。放眼2024年，推案上看300億元，在彰化員林及台中沙鹿都將有「造鎮」規模的大案推出。
記者金武鳯/台中報導
國雄集團在創辦人許坤仲帶領下，40年來不斷穩定成長茁壯，如今是跨足兩岸三地建築、餐飲、營造的優質企業團集團。許坤仲表示，一路走來，雖經歷921大地震、SARS、全球金融風暴、新冠肺炎衝擊，導致市場買氣急速劇降。但他仍秉持「沒有不景氣只有不爭氣」信念，選擇勇敢面對風險，把握機會主動出擊，以最負責任的態度堅守建築家初心，挑好地段，蓋好房子，讓消費者買的開心，住的安心，成為不景氣中長期的贏家。
國雄建設今天在台中市林酒店舉辦感恩尾牙餐會，許坤仲創辦人跟許智翔董事長父子一起親自出席，在餐會現場向支持國雄的員工跟消費者、以及貴賓們致上最崇高的謝意跟敬意。許智翔也開心宣佈，放眼新的一年，即將推案計畫國雄沙鹿區「紅竹段」個案，基地面積1.1萬坪，總戶數900戶，都為2-3房產品，總銷100億元，鎖定首購族。另國雄員林「大明段」，基地突破4000坪，預計推出540戶，總銷約70億元，都將創在地區域最大案紀錄。
董事長許智翔說，目前國雄推出的建案有台中市西屯區的“國雄無雙”跟台北市中正區的“國雄中正”，每坪單價從50到80萬都有，有三房到四房的規劃。許智翔強調，國雄中正以621坪的大基地，規劃45到68坪，而台中市台灣大道上的國雄無雙，是34樓高的優質五期住宅，絕對都是目前兩地最熱門的物件。