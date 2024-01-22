超出日本民間！能登地震「台灣捐25億日圓」登日本雅虎首頁
日本能登半島元旦發生規模7.6強震，多處道路受影響斷裂，許多房屋也倒塌造成人員傷亡，為協助賑災與重建，我國衛生福利部開設民間捐款專戶協助日本賑災，專戶總計在約2周內募得逾5.4億台幣善款，而這筆捐款目前甚至比日本雅虎統計的國內民間捐款還多，日本媒體相關報導也讓許多日本網友紛紛留言表達感謝，「我看報導看到感動哭了」、「對於台灣真的只有感謝」。
國際中心楊智傑／綜合報導
衛福部社會救助及社工司公布，這次日本能登半島震災專案民間捐款湧入13.4萬筆，捐款在1月19日23時59分截止，總金額為新台幣5億4158萬9468元，日媒《共同社》與《朝日電視台》都在報導中提到這筆來自台灣民間約日圓25.7億元的善款，同時也提到台灣政府已經在先前向日本捐出6000萬日圓（約1272萬台幣）的賑災慰問金，相關報導也迅速登上日本雅虎（Yahoo）頭條，引起大量日本網友關注。
日本雅虎新聞統計，能登半島強震過後，包含雅虎在內發起的募款活動一共有27項，截至22日約募集了19.62億日圓。《共同社》則在報導提到，台灣衛福部從5日開始短短兩週時間內就募款到新台幣5億以上，而在2011年的311大地震時，來自台灣的捐款更是超過日幣200億元，成為全球各國家與地區單一的最大捐款。
《朝日電視台》則訪問到一名在石川縣經營餐廳的59歲老闆石黑格，對於這筆捐款他表示印象相當深刻，儘管石川縣只是日本的一個小地區而已，但是聽聞台灣已經捐款了10億日圓之多，「覺得真是厲害啊，這件事真的讓我印象很深刻，希望日後很多台灣人會來石川，我們也一定會好好珍惜。」