陽明山0.1度下雪了！全白美如「冰雪奇緣」 直擊追雪車潮衝上山
入冬最強寒流凍全台，中央氣象署今（23）晨6時31分發布「低溫特報」，示警各地天氣非常寒冷，中部以北、東北部、金門最低溫恐跌破6度，至明（23）日清晨將是這波寒流最冷時段。繼昨晚馬祖下起冰霰，陽明山今晨6時也降下白雪，鞍部氣象站地面全白美如《冰雪奇緣》，積雪約1公分，而不少民眾也衝上二子坪停車場追雪。
記者黃韻文／綜合報導
氣象署今（23）晨上午6時許發出鞍部氣象站「雨夾雪」現場照，目前氣溫約攝氏0.2度，雨勢夾著白雪飄落，累積雪量約1公分。只見地面、機車椅背都已覆蓋一片雪白，天空還不斷降下皚皚白雪，是今年入冬來的首波降雪。二子坪停車場即時影像也十分熱鬧，不少車輛在天未亮就衝上山追雪。
氣象署指出，今（23）晨0時30分，鞍部氣象站先是下雪及冰霰，凌晨3時許氣溫約0.6度、觀測到「雨夾雪」；凌晨5時16分，測得目前本日最低溫0.1度，至上午6時氣溫為0.2度，仍是「雨夾雪」但雨勢漸歇，累積雪量約1公分。
氣象署說明，寒流到來加上由於水氣充足，北部1000到1500公尺、其它地區2500到3000公尺以上高山，基本上都有降雪機會，包括大屯山、七星山、太平山、拉拉山、合歡山等。