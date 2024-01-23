俄烏前線恐重演「一戰」慘況！爆嚴重鼠患　貓咪都累到罷工

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基拉透露，雖然她想盡辦法消滅老鼠，附近的商店也囤積防鼠產品試圖大賺一筆，但老鼠還是不斷出現，連貓咪都寡不敵眾：「我們有一隻名叫布西亞的貓，起初她也會幫助吃老鼠，但後來數量太多牠就拒絕了。一隻貓可以抓一兩隻老鼠，但如果有七十隻，那就不現實了。」
報導提到，鼠患某種程度上是由於季節變化和交配週期造成的，但很大原因也是烏克蘭的反攻遭俄羅斯防禦工事擊退，使戰事陷入膠著，在俄烏戰爭的第2個寒冬中，老鼠們沿著1千公里的前線到處覓食，並在尋找食物和棲息地的同時傳播疾病。
俄烏士兵都在社群媒體上分享前線慘況，可以看到老鼠在床底下、背包裡、發電機裡、外套口袋和枕頭套裡亂竄，其中一段影像甚至顯示，老鼠從俄羅斯的迫擊砲中湧出，活像手槍中的子彈發射；另一段影像則顯示一隻貓試圖攻擊扶手椅上的老鼠，最終因對方數量太多，承認失敗並向後退去。
烏克蘭軍事情報部門在去年12月的報告裡聲稱，哈爾科夫的庫皮揚斯克附近，有許多俄羅斯部隊都爆發「病毒性鼠熱」，這種疾病是透過「吸入老鼠糞便塵或透過攝入食物中的老鼠糞便」傳染給人類的。《CNN》無法獨立核實有關說法的真實性，但依照烏克蘭軍方所說，這種疾病的症狀包括發燒、皮疹、低血壓、眼睛出血、嘔吐，而且還會影響腎臟，造成嚴重的背痛和排尿問題。
烏克蘭聲稱，疫症大大降低了俄羅斯士兵的作戰能力，但沒有提烏克蘭軍隊是否也受到了類似的影響。除此以外，老鼠還會破壞軍事和電氣等設備，如鑽進收音機、中繼器、電線、汽車，啃咬油箱、車輪或電線。隨著又一個冬天來臨，問題可能會變得更糟。
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