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寒流籠罩！苗栗三灣今晨4.6度　北台灣「全天濕冷」不超過10度

▲入冬以來最強寒流籠罩台灣，各地氣溫寒冷，北台灣極為濕冷，全天氣溫不超過攝氏10度。（圖／記者陳明安攝）
▲入冬以來最強寒流籠罩台灣，各地氣溫寒冷，北台灣極為濕冷，全天氣溫不超過攝氏10度。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

入冬以來最強寒流籠罩台灣，今（23）日清晨6點30分，苗栗三灣氣溫下探至攝氏4.6是全台平地最低溫，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，北台灣持續有局部雨，體感濕冷，今日白天氣溫也不超過攝氏10度，中部以北高山有降雪機率，週四（1月25日）白天寒流才會減弱，氣溫止跌回升。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，這波「緩進寒潮」已成入冬以來最強寒流，但溫度比2016「霸王級寒流」平均高了攝氏3度左右，今天中部以北及東半部有局部雨，南部偶有局部少量降雨的機率，天氣「極濕冷」，各地區氣溫分佈上，北部攝氏5至9度，中部攝氏5至13度，南部攝氏8至19度，東部攝氏7至18度。

▲寒流籠罩台灣，北部地區持續有局部雨，體感濕冷，今日白天氣溫也不超過攝氏10度。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲寒流籠罩台灣，北部地區持續有局部雨，體感濕冷，今日白天氣溫也不超過攝氏10度。（圖／翻攝中央氣象署官網）
吳德榮提及，明（24）日至週四清晨，東半部偶有局部短暫雨，西半部漸漸轉為「乾冷」，局部平地仍有攝氏5度左右的最低氣溫，週四白天起至週六（1月27）日寒流減弱、氣溫逐日回升，大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。下週日、下週一（1月28日至1月29日）有一小股東北風，大台北及東半部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫稍降，其它地區影響小。

吳德榮說明，今日中部以北高山，包括太平山、拉拉山、合歡山等降雪機率高，七星山、大屯山也有降雪的機率，陽明山公園海拔不夠高，雨夾雪、冰霰、霧淞可以期待，明日太平山仍有少量飄雪的機率，其餘高山水氣減少、飄雪機率降低，但氣溫低，部分高山仍有殘雪。

▲寒流低溫0.2度，陽明山下雪了！鞍部氣象站今（23）晨6時許開始降雪，累積雪量約1公分。（圖／氣象署提供）
▲寒流低溫0.2度，陽明山下雪了！鞍部氣象站今（23）晨6時許開始降雪，累積雪量約1公分。（圖／氣象署提供）

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