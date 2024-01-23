寒流咖啡優惠！7-11美式28元、卡布奇諾33元　全家拿鐵第2杯9元

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📍門市｜1月21至1月24日
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◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）
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📍門市｜即起至2月6日
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◾經典純奶茶，原價50元、特價25元
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◾一顆檸檬青，原價60元、特價30元
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🟡全家
📍門市｜即起至2月6日
◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元
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◾畬室醇香巧克力熱飲中杯，7折，原價85元、特價59元，限量5萬組，每會員領1組
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📍門市｜即日起至25日（會員限定）
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