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寒流咖啡優惠！7-11美式28元、卡布奇諾33元　全家拿鐵第2杯9元

▲寒流咖啡優惠，7-11大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，不愛咖啡的可以選英式紅茶、珍珠奶茶同品項第2杯10元。（圖／業者提供）
▲寒流咖啡優惠，7-11大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，不愛咖啡的可以選英式紅茶、珍珠奶茶同品項第2杯10元。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

入冬最強寒流發威！各地白天氣溫不超過攝氏10度，超商祭出降溫限定優惠，先來杯咖啡提神、暖胃，7-11大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，不愛咖啡的可以選英式紅茶、珍珠奶茶同品項第2杯10元；全家大杯單品美式或單品拿鐵同品項2杯119元，相當於原價110元的單品拿鐵，第二杯只要9元開喝，還有私品茶指定系列6折優惠，包括薑汁撞奶、冰糖雪梨紅棗茶、杏仁茶，通通特價39元。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜1月21至1月24日

◾大杯經典美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）

◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元

◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）

◾珍珠奶茶第2杯10元，原價60元、特價30元（冰／熱任選）

▲7-11寒流咖啡優惠，大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，還有英式紅茶、珍珠奶茶第2杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11寒流咖啡優惠，大杯美式、熱卡布奇諾第2杯10元優惠，還有英式紅茶、珍珠奶茶第2杯10元。（圖／7-11提供）
📍門市｜即起至2月6日
購買飯糰或燴飯，享指定現萃茶半價。

◾經典純奶茶，原價50元、特價25元

◾四季純奶青，原價35元、特價18元

◾一顆檸檬青，原價60元、特價30元

◾優格好多青，原價60元、特價30元

▲7-11購買飯糰、燴飯指定飲品半價優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11購買飯糰、燴飯指定飲品半價優惠。（圖／7-11提供）
🟡全家

📍門市｜即起至2月6日

◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元

◾大杯單品拿鐵，2杯119元，原價110元、特價60元

📍APP優惠趣｜1月22日開搶，兌換期限至1/31

◾畬室醇香巧克力熱飲中杯，7折，原價85元、特價59元，限量5萬組，每會員領1組

◾慢煮焦糖拿鐵大杯，76折，原價65元、特價49元，限量20萬組，每會員領2組

📍門市｜即日起至25日（會員限定）

◾薑汁撞奶6折，原價65元、特價39元

◾冰糖雪梨紅棗茶6折，原價65元、特價39元

◾杏仁茶6折原價65元、特價39元

▲全家針對寒流推出指定飲品6折促銷。（圖／業者提供）
▲全家針對寒流推出指定飲品6折促銷。（圖／業者提供）

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