NBA／勇士恢復訓練！25日迎助教離世首戰 Kerr曝全隊的心被摧毀
美國職籃NBA金州勇士助理教練Dejan Milojevic在上週因心臟病發，最終送醫搶救不治，享年46歲。Milojevic的意外離世，對勇士隊上下帶來莫大衝擊，近2場客場出戰爵士、主場迎戰獨行俠的比賽，最終都宣告延賽，勇士隊上一次出賽還是在1月16日時，客場以107：116輸給灰熊。而根據《ABC7News》記者Chris Alvarez報導，勇士隊已在今(23)日重返球場訓練，若無意外後天主場迎戰亞特蘭大老鷹隊的比賽，應可以順利進行。
記者陳品翔/綜合報導
勇士總教練Steve Kerr談到Dejan Milojevic的離世，表示全隊上下都相當不捨。「我們球隊的每個人都受到了創傷，人生的一部份是會經歷失落，但這種事通常不會發生自己在面前、不會發生在有孩子的人身上，而且通常不會發生在一個放眼全球，如此受人喜愛的人身上。」
「我要感謝NBA官方和總裁Adam Silver，延期了那兩場比賽，我們每個人都無法走上場比賽。還要感謝猶他爵士和達拉斯獨行俠，我還要感謝猶他大學（University of Utah），在Dejan心臟病發作的那個晚上給予的幫助。這件事真的太令人難以相信了，感謝他們對Dejan和我們所有人的關懷。」Steve Kerr說到。
Kerr繼續說到：「很難形容這個星期的心情，實在是令人心碎的、是毀滅性的。這是我在NBA遇到最悲傷的事情，我們失去了一個如此親近的朋友，更難過的是看到Dejan的家人遭受痛苦。」
勇士隊後天比賽賽前熱身時，預計將穿著印有「BRATE」字樣的黑色T恤，上面印有一顆刻上DM的心形圖案，用以紀念意外離世的助教Dejan Milojevic，DM正是Dejan Milojevic名字的縮寫。此外，「BRATE」在塞爾維亞語當中，代表著是兄弟的意思。
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