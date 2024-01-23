▲揭開營養之謎　「超級大麥」革新飲食生活

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普遍國人膳食纖維攝取未達標 吃不飽、腸胃不順、代謝慢根據台灣「106-109國民營養健康狀況變遷調查」報告顯示，無論性別、各年齡層的國人每日膳食纖維的攝取量皆未達標準（25公克/天），大約只有10-15公克的攝取量，甚至未達攝取量的一半，長期膳食纖維攝取不足的情況下，第一個面臨到的健康問題就是消化道卡卡不順、沒有飽足感，也容易讓代謝越來越慢。
日常飲食中，攝取足夠的膳食纖維可以為身體帶來許多健康益處，膳食纖維的特性是吸收水分後會膨脹，所以對於需要體重管理的人來說，可以提供飽足感、延緩飢餓，也有助於穩糖；另外，膳食纖維也能夠做好消化道保健，幫助維持消化道機能，使排便順暢，更有助於促進新陳代謝。
一餐主食更換全榖雜糧類 膳食纖維攝取量即達標想要每天攝取足夠的膳食纖維單靠三蔬二果（三份蔬菜、兩份水果）是不夠的，六大類食物中的「全榖雜糧類食物」膳食纖維也非常豐富，只要三餐的主食其中一餐換成全榖類食物就能夠輕鬆地讓膳食纖維的攝取量達標！
「超級大麥」是透過育種非基因改造大麥所開發而來的超級穀物，在育種過程中，透過技術將澱粉含量大幅降低，其澱粉含量僅有一般大麥的一半，但膳食纖維加倍，100g超級大麥中含有24.4g膳食纖維，而且富含有三種（果聚醣、β-葡聚醣、抗性澱粉），和一般大麥相比含有2倍的膳食纖維和4倍的抗性澱粉，有助於幫助排便順暢以及做好體內環保。
▲林俐岑營養師
超級大麥膳食纖維量為白米31倍 營養多多精製過的白米，在加工過程中大量流失膳食纖維及微量營養素，但超級大麥的膳食纖維含量比白米多出31倍、比糙米多出5.4倍，在營養價值的部分，像是蛋白質、鐵、鎂、B群等營養素更是比其他穀物還多！它具有高營養價值而且是屬於「低升糖指數」的原態穀物，在日常飲食中，只要在烹煮米飯的時候加入超級大麥，就可以輕鬆增加膳食纖維的攝取量，對於需要控糖、體重管理的人來說，「超級大麥」是個全方位的超級榖物，同樣是吃一碗飯，但加進了超級大麥後，米飯更有飽足感，控糖沒煩惱，也能夠進一步調節生理機能，幫助健康維持。
要如何食用超級大麥原麥呢？專業糖尿病衛教、體重管理及長照營養的林俐岑營養師表示，你可以直接在烹煮米飯的時候加入超級大麥，白米和超級大麥的比例1：1，可以將超級大麥先洗淨泡水約15~20分鐘，再跟洗好的白米混合均勻，內鍋的水量可以比原先煮白米的量再多一些，外鍋維持一米杯水，烹煮好後用飯匙翻鬆，煮好的超級大麥飯真的很香很好吃，口感非常Q彈、層次豐富，三餐主食只要其中1~2餐換成超級大麥飯，馬上提高膳食纖維的攝取量，每天為自己的健康加點分吧！
現在也有廠商將超級大麥加入麵條的製作，做成超級大麥麵，讓你在吃麵的同時，可以攝取到更多的膳食纖維及營養素喔！（圖文來源：林俐岑營養師）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60507
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