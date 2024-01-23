NBA／37歲資深後衛Lowry在邁阿密不開心 美媒曝熱火最快本週交易
隨著美國職籃NBA交易截止日的到來，37歲資深後衛Kyle Lowry可能很快就會離開南灘，根據邁阿密當地媒體《Miami Herald》記者Anthony Chiang的消息來源，邁阿密熱火隊有意交易Lowry，而且最快本週就會有動作。
記者路皓惟/綜合報導
事實上，在今年開季之前，熱火就想透過交易與他分道揚鑣，球隊的考量是，由於Lowry本季的薪資高達2970萬美元，不僅觸發豪華睡，也影響球隊後續的補強彈性。
熱火隊在上週對多倫多暴龍隊輸了24分，先發後衛Lowry在比賽中被Caleb Martin替換，加上熱火又連續輸掉了兩場比賽，Lowry對這一舉動感到不滿。
「作為一名職業球員，當然我對一些不得不進行的調整感到失望，但是我在過去幾週的表現不佳，我理解教練已經做出了決定，試圖改變一些事情。」Lowry表示，「當然這是一個過程，我也必須做出調整，找出如何幫助球隊贏球。」
Lowry本賽季場均上場28分鐘，繳出8.2分、4次助攻、3.5個籃板和1次抄截成績，他在邁阿密的三個賽季中場均拿下11.4分、5.8次助攻和4.1個籃板。
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