田中光率團祝賀友邦馬紹爾新總統就職　海尼：感謝台灣一路相挺

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田中光表示，台灣與馬紹爾群島近期均順利完成選舉，為共享民主、自由價值的友邦；感謝馬國長期在國際場域支持台灣國際參與，將持續拓展並深化兩國合作領域。海妮總統則強調，台馬兩國建交26年，雙邊關係歷久彌新；感謝台灣一路相挺，協助馬國推動農業、醫衛、基礎建設、婦女賦權等各項有利民生福祉的合作計畫，並特別感謝台灣在疫情期間與馬國並肩防疫，充分彰顯Taiwan can help的良善精神。
海妮總統表示，台馬兩國共享南島文化遺產，情同手足，馬國新政府珍視兩國情誼，將持續堅定支持台馬邦誼。此外，海妮總統也對我國再次成功舉辦民主選舉表達祝賀，讚許是世界典範，除轉達向蔡總統致意外，並祝賀賴清德、蕭美琴分別當選總統、副總統。
多位太平洋島國領袖及理念相近國家代表團也出席就職典禮，田中光並代表蔡總統一一致意。
外交部說明，田中光在馬國期間曾與外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）雙邊會談，及與天然資源暨商務部長慕樂（Anthony Muller）、總統助理暨環境部長劉克強（Bremity Lakjohn）及司法、移民暨勞工部長查克拉（Wisely Zackhras）等馬國政要餐敘，就區域情勢及共同關注議題交換意見，馬方多次就近期諾魯與我國斷交一事表達深切遺憾，強調馬國永遠與台灣同一陣線，共同抵禦極權擴張，守護印太區域的民主與和平。
田中光另於22日下午出席我國捐贈馬國60噸白米移交儀式，並與馬國內政暨文化部長賈思博（Jess Gasper Jr.）及馬國各環礁地方政府市長共同見證台馬糧食安全合作成果。