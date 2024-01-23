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長庚與百靈佳殷格翰簽MOU　聚焦6大領域推動早期臨床試驗

▲長庚與百靈佳殷格翰簽MOU　聚焦6大領域推動早期臨床試驗
▲長庚與百靈佳殷格翰簽MOU　聚焦6大領域推動早期臨床試驗

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】「新癌王」－肺癌當中的小細胞肺癌（SCLC）易復發、產生抗藥性；肺外神經內分泌瘤癌（epNEC）發生率不斷上升，且診斷困難，發現時多已為晚期。為了將創新研發的能量最大化，長庚醫療財團法人與百靈佳殷格翰簽署臨床試驗合作備忘錄，期許「強強聯手」，攜手加速藥物研發進程，將聚焦腫瘤、糖心腎共病等6大領域，期許造福更多病患。

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小細胞肺癌　惡性度高、奪命快

根據衛福部國健署民國110年癌症登記報告，肺癌躍升發生人數最高癌症，111年國人十大癌症死亡率統計顯示，肺癌已連續43年排名前2名。台灣每年約新增1.3萬名肺癌患者，其中小細胞肺癌（small cell lung cancer，SCLC）約佔整體肺癌的1／6，是一種進展快速的惡性腫瘤。

小細胞肺癌患者中，逾7成屬於廣泛性小細胞肺癌，為神經內細胞腫瘤的一種，發現時多半已出現對側淋巴、肺及遠端轉移，雖對化療反應效果佳，但多在6至15個月內復發，且常產生抗藥性，即便再化療或採取其他治療，效果往往不佳，五年存活率更低於5%，因9成以上為長年吸菸或長期接觸石棉、苯等致癌物質的工作者，因此有「老菸槍殺手」之稱。

賈伯斯癌　近20年確診數激增13倍

奪走蘋果聯合創辦人賈伯斯性命的「賈伯斯癌」－神經內分泌腫瘤，為內分泌系統的神經細胞產生病變，全身只要有神經內分泌系統的器官都會發生，包含上述的小細胞肺癌（SCLC），及肺外神經內分泌瘤癌（epNEC）等皆然。患者除了面臨腫瘤的威脅外，還會出現內分泌過量的問題，導致診斷困難，且發現時多已為晚期。

神經內分泌腫瘤近年來發生率不斷上升，根據110年癌症登記資料，台灣約有1219個新增案例。研究顯示，近20年確診人數快速成長約13倍，遠超過同時期大腸癌成長率的1.83倍。神經內分泌腫瘤的藥物治療已多年沒進展，療效有限，亦無其他藥物可幫助。

15個新藥與適應症　強強聯手接軌國際

長庚醫療財團法人與百靈佳殷格翰簽訂MOU。長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊表示，「每年院內外研究經費投入高達40億元，不僅在精準醫療、世代醫療、癌症醫療、智慧化醫療、各領域醫療都投注很多心力，每年都發表3千篇以上的國際論文。」此次雙方合作可謂「強強聯手」的雙贏策略，希冀發揮長庚醫學研究與臨床的優勢，增加國內外競合的機會，攜手加速找到適合病患的治療方針。

林口長庚醫院副院長暨體系臨床試驗中心總召林永昌表示，長庚醫療體系每年平均執行800多件臨床試驗，曾多次通過美國（USFDA）及歐盟（EMA）衛生主管機關查核，並二度獲美國臨床研究受試者保護評鑑認證（AAHRPP）評鑑為優秀等級。此次合作聚焦早期臨床試驗，結合長庚醫院具備國際卓越的臨床試驗品質，期許找到更多適合台灣病人的解決方案。

百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，過去百靈佳殷格翰在多種適應症新藥的開發道路上完成多項突破，自2022年有3000萬名患者受益於創新藥物，同時深化對新療法的研究。過去10年來，百靈佳殷格翰與長庚醫療體系已開展上百個臨床檢測點、近70件臨床試驗，近4成皆為早期臨床試驗。近來聚焦6大專科領域：糖心腎共病（CRM）、思覺失調症（CNS）、胸腔科－慢性漸進性纖維化間質性肺病（ILD）、免疫、腫瘤、眼科等，「目標在2030年前能在多數尚無治療方案的疾病上，提供出新的領域，推出15個全新藥品與適應症。」

雙方合作對於患者有何助益？林口長庚醫院胸腔內科醫師郭志熙以肺癌為例，「肺癌的標靶檢測很重要，像是2013年妥復克藥物，早在2007年就在長庚做臨床試驗，第一期看到藥物動力學、第二期找到合適藥劑量、第三期看新藥、對照組隨機分配統計學上的差異，早在藥物上市前期，醫師在臨床試驗階段就已經累積很多經驗。」可讓醫師增加信心，清楚什麼患者適合用什麼藥，該如何處理副作用，同時也是嘉惠患者。

新型態療法　創新研發改變治療困境

臨床試驗透過科學的方法找尋並確認新的治療方向，以對癌症患者達到真正效益，對於易復發或難治的廣泛性小細胞肺癌、「賈伯斯癌」神經內分泌腫瘤這些無接續治療、患者無藥可選的疾病更是重要。

癌症藥物早期臨床試驗，多嘗試新形態或新標的治療來改變或控制病情惡化的趨勢，以補足現行治療的缺口，或幫助患者更有效控制疾病。近年，癌症臨床試驗的發展也有加速的趨勢，有些治療若在第一期或第二期觀察到良好治療效果，有可能不用等到第三期臨床試驗，就可能通過核准，相較於一般審核程序提早2至3年就能讓更多的患者獲得幫助。此次雙方簽署臨床試驗合作備忘錄，期許以各自的優勢與資源，透過創新研發能改變治療困境。





資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60661

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