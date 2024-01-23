▲長庚與百靈佳殷格翰簽MOU　聚焦6大領域推動早期臨床試驗

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小細胞肺癌 惡性度高、奪命快根據衛福部國健署民國110年癌症登記報告，肺癌躍升發生人數最高癌症，111年國人十大癌症死亡率統計顯示，肺癌已連續43年排名前2名。台灣每年約新增1.3萬名肺癌患者，其中小細胞肺癌（small cell lung cancer，SCLC）約佔整體肺癌的1／6，是一種進展快速的惡性腫瘤。
小細胞肺癌患者中，逾7成屬於廣泛性小細胞肺癌，為神經內細胞腫瘤的一種，發現時多半已出現對側淋巴、肺及遠端轉移，雖對化療反應效果佳，但多在6至15個月內復發，且常產生抗藥性，即便再化療或採取其他治療，效果往往不佳，五年存活率更低於5%，因9成以上為長年吸菸或長期接觸石棉、苯等致癌物質的工作者，因此有「老菸槍殺手」之稱。
賈伯斯癌 近20年確診數激增13倍奪走蘋果聯合創辦人賈伯斯性命的「賈伯斯癌」－神經內分泌腫瘤，為內分泌系統的神經細胞產生病變，全身只要有神經內分泌系統的器官都會發生，包含上述的小細胞肺癌（SCLC），及肺外神經內分泌瘤癌（epNEC）等皆然。患者除了面臨腫瘤的威脅外，還會出現內分泌過量的問題，導致診斷困難，且發現時多已為晚期。
神經內分泌腫瘤近年來發生率不斷上升，根據110年癌症登記資料，台灣約有1219個新增案例。研究顯示，近20年確診人數快速成長約13倍，遠超過同時期大腸癌成長率的1.83倍。神經內分泌腫瘤的藥物治療已多年沒進展，療效有限，亦無其他藥物可幫助。
15個新藥與適應症 強強聯手接軌國際長庚醫療財團法人與百靈佳殷格翰簽訂MOU。長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊表示，「每年院內外研究經費投入高達40億元，不僅在精準醫療、世代醫療、癌症醫療、智慧化醫療、各領域醫療都投注很多心力，每年都發表3千篇以上的國際論文。」此次雙方合作可謂「強強聯手」的雙贏策略，希冀發揮長庚醫學研究與臨床的優勢，增加國內外競合的機會，攜手加速找到適合病患的治療方針。
林口長庚醫院副院長暨體系臨床試驗中心總召林永昌表示，長庚醫療體系每年平均執行800多件臨床試驗，曾多次通過美國（USFDA）及歐盟（EMA）衛生主管機關查核，並二度獲美國臨床研究受試者保護評鑑認證（AAHRPP）評鑑為優秀等級。此次合作聚焦早期臨床試驗，結合長庚醫院具備國際卓越的臨床試驗品質，期許找到更多適合台灣病人的解決方案。
百靈佳殷格翰總經理邱建誌表示，過去百靈佳殷格翰在多種適應症新藥的開發道路上完成多項突破，自2022年有3000萬名患者受益於創新藥物，同時深化對新療法的研究。過去10年來，百靈佳殷格翰與長庚醫療體系已開展上百個臨床檢測點、近70件臨床試驗，近4成皆為早期臨床試驗。近來聚焦6大專科領域：糖心腎共病（CRM）、思覺失調症（CNS）、胸腔科－慢性漸進性纖維化間質性肺病（ILD）、免疫、腫瘤、眼科等，「目標在2030年前能在多數尚無治療方案的疾病上，提供出新的領域，推出15個全新藥品與適應症。」
雙方合作對於患者有何助益？林口長庚醫院胸腔內科醫師郭志熙以肺癌為例，「肺癌的標靶檢測很重要，像是2013年妥復克藥物，早在2007年就在長庚做臨床試驗，第一期看到藥物動力學、第二期找到合適藥劑量、第三期看新藥、對照組隨機分配統計學上的差異，早在藥物上市前期，醫師在臨床試驗階段就已經累積很多經驗。」可讓醫師增加信心，清楚什麼患者適合用什麼藥，該如何處理副作用，同時也是嘉惠患者。
新型態療法 創新研發改變治療困境臨床試驗透過科學的方法找尋並確認新的治療方向，以對癌症患者達到真正效益，對於易復發或難治的廣泛性小細胞肺癌、「賈伯斯癌」神經內分泌腫瘤這些無接續治療、患者無藥可選的疾病更是重要。
癌症藥物早期臨床試驗，多嘗試新形態或新標的治療來改變或控制病情惡化的趨勢，以補足現行治療的缺口，或幫助患者更有效控制疾病。近年，癌症臨床試驗的發展也有加速的趨勢，有些治療若在第一期或第二期觀察到良好治療效果，有可能不用等到第三期臨床試驗，就可能通過核准，相較於一般審核程序提早2至3年就能讓更多的患者獲得幫助。此次雙方簽署臨床試驗合作備忘錄，期許以各自的優勢與資源，透過創新研發能改變治療困境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60661
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