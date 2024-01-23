NBA／拓荒者有意將Brogdon擺上貨架 傳湖人、76人等4隊想網羅
美國職籃NBA波特蘭拓荒者今（23）日傳出，先發後衛Malcolm Brogdon在最近幾週的交易談判上，被拓荒者隊正式擺上貨架。目前傳出費城76人、洛杉磯湖人、奧蘭多魔術、紐約尼克等隊有興趣，上述幾支球隊最近都與拓荒者進行了談判，期望能夠網羅這名經驗豐富的球員，增添陣容深度。
記者陳品翔/綜合報導
根據《Clutch Points》記者Brett Siegel報導，消息人士透露，拓荒者隊有意將Malcolm Brogdon交易出去，用以釋放薪資空間，並持續囤積選秀權。而儘管拓荒者正邁入重建，但報導指出，拓荒者不太可能在交易談判中，輕易地讓其他球隊得到一哥Jerami Grant，本賽季Grant場均能夠攻下21.7分、3.6籃板、2.4助攻。
Malcolm Brogdon是在休賽季透過Jrue Holiday交易案，被綠衫軍波士頓塞爾提克送往波特蘭拓荒者，現年31歲的Brogdon，生涯先後效力於公鹿、溜馬、塞爾提克、拓荒者等隊，生涯場均可貢獻15.4分、4.2籃板、4.7助攻，是一名相當稱職的雙能衛。
本賽季Malcolm Brogdon共替拓荒者出賽33場，場均繳出15.5分、3.6籃板、5.3助攻，投籃命中率為4成38。目前拓荒者戰績12勝30敗，勝率僅0.286，在西區僅優於墊底的馬刺，暫居西區倒數第2，在頭號球星Damian Lillard轉戰公鹿後，拓荒者也正式進入球隊重建期。
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