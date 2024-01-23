▲肌肉下隆乳退流行　義乳於筋膜下更自然無感

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胸大肌是胸部表淺的大肌肉，功能為肩膀靠攏、內轉等等。胸大肌後面是肋骨，肌肉很緊。隆乳術後病人形容像被卡車碾過，也有病人麻醉醒來感到生不如死，要求立刻移除義乳。
肌肉下隆乳男人比較無法察覺。巴西的女性整形外科醫師露絲格雷夫在2000年代提出數篇文章主張女性的乳房從未長在肌肉下；隆乳應該回到肌肉上，但是專家們（大多是男性）堅持肌肉下隆乳質感較好。
關於隆乳男人怎麼想呢？許多男人自稱隔著衣服就能看出真假。有人閱乳無數，一摸就知。基本上男人分為三種，贊成隆乳的主張女人乳房大就好，真的或假的沒關係，假奶比小奶好。反對隆乳的認為假奶噁心、不自然。奇怪的是他們喜歡不靠隆乳無法擁有的波霸身材。第三種是理智型，主張長在喜歡的女人身上就是最美的乳房。這類男性，女伴如果想隆乳會全力支持，因為他喜歡有自信的女人。
社會越來越進步，女人已能獨立自主，現代女人隆乳想要有自信，喜歡對身體傷害最少，疼痛度最低，最健康的隆乳。質感方面希望自然舒服，並不在乎能否摸到義乳。醫師以為女人隆乳是為了討男人歡喜。美國庫克團隊的調查，一般人的離婚率是18.1%，隆乳女人離婚率高達28.8%，隆乳無法挽救婚姻。加上近年來女人熱衷健身，肌肉下隆乳又重新被檢視。
美國克勞迪亞醫師以核磁共震證實肌肉下隆乳胸大肌體積平均減少33%，而且義乳莢膜影嚮肋骨擴張，肺活量下降，可能背痛及慢性咳嗽。專家們承認切割肌肉或是在肌肉下塞入義乳會造成傷害。何況乳房的位置與肌肉位置不同，肌肉下義乳自由活動，可能降到低點；或與真奶分成二層；或往上形成瀑布奶；或偏向二旁，乳溝變成乳河。然而最令人困擾的是動態變形（發生率48%），某些動作例如：切菜、雙手緊握，胸大肌收縮時義乳跳動，乳房變形疼痛。
2021年美國乳癌學會宣佈肌肉上乳房重建是現今的趨勢。2023年美國美容外科醫學會也宣佈肌肉下隆乳褪流行，肌肉上隆乳將引領風潮。專家們檢討為何當年會想到將義乳放在肌肉下，關鍵是1990年流行鹽水袋，容易有波紋，見得到外殼，且可能觸摸到義乳。近年來鹽水袋被淘汰，粗糙面義乳被下市，最新的光滑面果凍矽膠義乳外殼能防滲，內層充填飽滿，能夠對抗莢膜攣縮，並避免波紋。沒有理由拿肌肉來增加厚度，掩飾義乳瑕疪。
加拿大的法蘭克李斯特教授2017年發表論文，主張肌肉下與肌肉上隆乳變硬率相當（約為1.61%）。肌肉上（筋膜下）隆乳符合解剖、疼痛度低、乳房會晃、躺下會攤平、可以擠乳溝、不影響運動。唯一缺點是男人比較可能摸到義乳。但是對於新時代女性，這已經不是問題了。
(作者：林靜芸 醫師)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60590
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