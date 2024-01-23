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NBA／灰狼Karl-Anthony Towns半場狂砍44分　破Kobe高懸20年紀錄

▲灰狼球星Karl-Anthony Towns半場狂砍44分締造NBA新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼球星Karl-Anthony Towns半場狂砍44分締造NBA新紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA今（23）日明尼蘇達灰狼在主場對陣夏洛特黄蜂，上半場結束時，灰狼暫時以69:64領先。但分數並不是這場比賽最大看點，整個上半場灰狼中鋒Karl-Anthony Towns上場21分鐘，共計17投14中，三分線外是可怕的9投8中、罰球線上12罰8中，半場結束就個人就狂砍44分，還外帶5籃板2助攻。

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根據NBA官方數據顯示，Karl-Anthony Towns此役過後，也是自1996-97賽季以來，半場奪得最高分的球員，正式超越湖人傳奇球星Kobe Bryant先前於2003年所締造的半場42分紀錄。根據統計，自1996-97賽季以來，NBA歷史上只有4名球員在上半場結束時，就得到40分以上的成績，如今Karl-Anthony Towns是第5位締造此項難得紀錄的選手。

過去4名選手分別是Damian Lillard在2023年2月26日半場得到41分、Kyrie Irving在2022年3月15日半場得到41分、Klay Thompson在2016年12月5日半場得到40分、Kobe Bryant在2003年3月28日半場得到42分。

明尼蘇達灰狼本賽季至今的表現令人為之一亮，目前戰績30勝12敗在西區排名第一，而灰狼能夠在季後賽走得多遠，Karl-Anthony Towns的表現也至關重要。

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