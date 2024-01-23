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寒流冷死人！追雪「高危險群」含小朋友　起床、運動恐遇死神敲門

▲2024年入冬最強寒流來了！心臟科醫師提醒，追雪屬於高危險行為，包括小朋友、高年齡層、心血管疾病的族群都要特別留意。（圖／記者陳明安攝）
▲2024年入冬最強寒流來了！心臟科醫師提醒，追雪屬於高危險行為，包括小朋友、高年齡層、心血管疾病的族群都要特別留意。（圖／記者陳明安攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2024年入冬最強寒流來了，今（23）日各地低溫普遍都已跌破攝氏10度，陽明山、太平山、拉拉山、玉山也都有下雪情況，心臟血管內科主治醫師張耿豪提醒，追雪除了溫差大以外，最致命的隱藏危險就是濕度高，由於水氣附著在身體、皮膚上，會比冷空氣帶走更多的熱，不僅有慢性病、心血管疾病、高年齡層的民眾需要特別注意外，小朋友更要特別留意溫度。並且除了追雪外，在寒流來襲時起床、戶外運動、喝酒也都是死神容易來敲門的危險時機！

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澄清醫院中港分院心臟血管內科主治醫師張耿豪表示，溫度只要低於20度，對人體健康就會有一定的危險，尤其是這波寒流各地都達到10度以下低溫，除了提醒民眾留意保暖外，最擔心的就是上高山追雪的熱潮，也是引發心血管疾病的高風險行為。

由於高山下雪後的濕度特別高，皮膚上的水氣會把人體熱量帶走，當濕度高體感溫度就會越低，尤其是慢性病、心血管疾病、高年齡、心律不整、腳傷不易癒合（恐有慢性疾病）、裝過心臟支架、腦中風等病史的民眾屬於急性心肌梗塞高危險族群，不建議山上追雪，也提醒想要帶小朋友賞雪的家長，小朋友感知的寒冷跟大人不同，且難以清楚表達保暖需求，容易感冒、呼吸道感染，若是真想要上山賞雪，需要特別留意保暖。

▲陽明山迎來今年第一道雪，鞍部氣象站今（23）晨6時許，累積雪量約1公分。（圖／氣象署提供）
▲陽明山迎來今年第一道雪，鞍部氣象站今（23）晨6時許，累積雪量約1公分。（圖／氣象署提供）
寒流來襲讓心臟血管門診病人暴增4至5成！張耿豪醫師說，除了上山追雪外還有一些容易被忽略掉的危機，包括起床時室內跟棉被的溫度有落差，若是猛然起身去衛生間，溫度低再加上濕度高，恐怕對些心血管造成負擔，因此在室內也要做好保暖工作，起床就要立刻穿上保暖衣物；還有低溫環境下不要喝太多酒，會讓熱量揮發、體溫更低，即便是熱紅酒也不建議過量，尤其是在低溫的戶外喝酒相當危險，想要小酌提高血液循環，建議不要超過一個小酒杯的量（約30ML）。

除此之外，還有避免冷水洗臉、戶外運動，保暖除了添加適當衣物外，也要留意四肢末梢神經的保暖，若是血液循環不好，心臟負擔也會變大，也別忘記脖子上有通往大腦的頸動脈，是通往腦部的重要血管，供應大腦3/4的血液循環，是需要做好保暖的重點區域，最後記得按時吃飯補充身體能量來源，平安度過入冬最猛寒流！

▲UNIQLO官方日前也分享3種「圍巾綁法」，步驟簡單又能兼顧外型美觀，教學收起來受用無窮。（圖／取自IG@UNIQLO）
▲除了上衣、褲子保暖外，脖子也是重點區域，UNIQLO官方日前也分享3種「圍巾綁法」，步驟簡單又能兼顧外型美觀。（示意圖／取自IG@UNIQLO）

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