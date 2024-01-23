接浙江台商父親Call in挨罰40萬 中天提告抗罰！NCC更一審敗訴
疫情指揮中心4年前針對國內第19例武漢（現改名新冠）肺炎確定病例公開指出，是受到一名浙江台商所感染。而中天新聞台在一次直播鑽石公主號包機返台時，有在節目中討論並開放Call in，該名台商的父親Call in到節目中喊冤，結果中天被國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰40萬元。中天提告抗罰，台北高等行政法院地方行政訴訟庭更一審昨逆轉，判決中天勝訴，撤銷裁罰處分，可上訴。此為NCC在中天案中第十次敗訴。
記者潘千詩／台北報導
2020年2月21日晚間9時許，中天節目「新聞深喉嚨」接到自稱浙江台商的父親call-in談論兒子返台後的醫療資訊，中天因此上標「“浙江台商”父親來電深喉嚨獨家訪問中」，該call-in者提及就診醫院名稱和特定縣市；此片段被NCC認定，影響疫情控管，妨害公共秩序或善良風俗，依違反衛星廣播電視法裁罰40萬元。
中天提行政訴訟抗罰，北院行政訴訟庭判決敗訴，中天不服上訴二審，北高行認為，倘若call-in者確為浙江台商父親，其所述是自身經歷見聞，並無虛構誇大，縱使其對於指揮中心所發布之防疫訊息有所質疑，亦非可逕自推認為「混淆」、「誤導」民眾，或「提供不實感染源訊息」等情事，亦未見一審法官有任何查證、應調查證據未予調查，因此廢棄發回更審。
北高行地方行政訴訟庭更一審昨撤銷裁罰處分，判決中天勝訴。