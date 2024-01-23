▲剛生完罹石頭奶！雙乳腫到蹦「熱痛難忍」…醫曝2招緩解

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▲小兒科醫師分享如何緩解乳房脹痛（圖／新竹台大醫院提供）
劉思妤醫師表示，乳房腫脹發生的原因，是因為血管擴張壓迫，導致淋巴回流受阻，所以腫脹的部分，除了奶水之外，還有淋巴組織液的堆積。她也提醒，乳房腫脹的部位，並不一定會在乳房正中央，有時候也會在乳房的側邊，所以媽媽們不要以為自己得了乳腺炎。
劉思妤醫師說，當發生乳房腫脹的時候，媽媽常常會不知所措，腫脹的乳房讓寶寶含乳不易而無法移除奶水，脹痛感也讓還不熟悉手擠奶的媽媽無法自行移出奶水，這時候就需要藉由熟悉哺乳技巧的專業人員來協助。她也分享，新竹臺大分院生醫醫院於今年設立自費哺乳諮詢門診，由國際泌乳顧問提供專業的諮詢服務，希望可以陪伴哺乳媽媽共同面對哺乳期的難題。
劉思妤醫師提醒，乳房腫脹的時候，一定要學會移除奶水，如果不及時移除，乳房腫脹會加重，甚至可能導致乳腺塞奶。她建議，可以先以手擠奶方式移除奶水，等乳房腫脹的情況稍微緩解之後，再嘗試親餵寶寶，如果乳房周邊有乳暈水腫，也可以試著用反向施壓法來幫助乳頭順利伸出，同時也要做好乳房淋巴按摩，幫助淋巴液順利排出。
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