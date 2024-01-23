▲缺藥危機！1月底備戰過年　薛瑞元：已請廠商申請專案進口

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藥師：最害怕精神科藥物缺藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，相較於去年初，現在缺藥的狀況有稍微緩和，但其實還是缺一大堆藥，包括鼻過敏藥、人工淚液、抗生素、癌症藥、攝護腺肥大藥物、心血管藥物等等，各式各樣的藥都缺，而且令藥師界擔憂的是紅海危機導致的貨運問題，價格貴、物流慢，屆時缺藥問題會更惡化。
她表示，民眾多半不太願意換藥，建議可以諮詢藥師以同成分、劑量、劑型藥物替換，或改到藥物較充足的大醫院領藥；若醫院也缺藥，就再請醫師更改處方用藥。且過年將近，提醒患者可以提早在1月就先領取過年時期的藥物，有出國規劃者也可以提早預備一周的藥量。
薛瑞元：不要堅持品牌迷思對於缺藥問題，薛瑞元出席衛福部發布修正通訊診察治療辦法記者會時受訪直言，民眾和醫師對原廠藥迷思根深蒂固，「如果跟健康有關，卻還是堅持要某些廠牌，那就會等死，所以藥品應該沒有品牌忠誠度的問題。」
他強調，目前真正缺藥且沒有替代藥物的約8、9項，食藥署已經有專案進口。他也提醒：「藥品可以治好你，就是好藥物，現在可以替代的學名藥很多，國產的沒有差異，不要堅持品牌迷思，影響健康得不償失。」
食藥署：已請藥商確保穩定供應衛生福利部透過跨部門合作設立之「藥品供應通報處理中心」，至今共接獲600餘件藥品短缺通報案件，辦理至112年12月31日，經調查評估多為無短缺或有建議替代藥品，僅9項為國內無替代藥品，食藥署已即時徵得8項替代藥品專案製造或輸入，其餘1項刻正徵求中，相關資訊已公布在西藥供應資訊平台（https://dsms.fda.gov.tw/ProjectManufacture.aspx），以避免藥品短缺造成臨床端之衝擊。
為因應傳染疾病用藥需求增加，食藥署針對抗生素、呼吸道緩解藥品、腸胃藥品等，於112年8月2日及12月1日即函請相關藥品許可證持有商，預先盤點及整備相關藥品及其原物料之庫存，增加相關藥品之供應，以確保臨床端藥品供應無虞。
食藥署表示，已建立藥品短缺處理機制，於接獲藥品短缺通報後，即調查藥品供應狀態、協調廠商供應藥品予通報機構、評估替代藥品等，並將相關資訊公布於西藥供應資訊平台，供臨床端參考。至於媒體關注個別廠牌藥品短缺情事，說明如下：
莫鼻卡
有關莫鼻卡藥品供應情形，該類藥品屬麻黃素類製劑，因原料因素及臨床用量增加因素，目前控貨中，短缺期間，建議依醫師評估以不同成分複方藥品替代。為確保麻黃素類製劑市場供應需求，除每年度食藥署訂定「國內麻黃素類原料藥最高總使用量及核准原則」外，倘藥廠有實際生產需要，可向食藥署提出麻黃素類原料藥需求量申請。
人工淚液
有關人工淚液供應短缺情事，食藥署已即時協助評估替代藥品，並將相關替代藥品資訊公告於西藥供應資訊平台，並協調替代藥品廠商增加生產供應，替代品項目前皆穩定供應中。
氧化鎂
有關氧化鎂藥品供應情形，本品項健保月申報量約2000萬顆，目前許可證持有藥商已恢復生產穩定供應中，另食藥署於111年12月中核准專案製造替代藥品，目前國內氧化鎂每月合計生產達3000萬至4000萬顆，應可滿足臨床需求。
食藥署表示，會持續監測國外藥品短缺警訊、國內用藥需求，主動監測相關藥品供應情形，另已委託中華民國藥師公會全聯會執行「藥品市場監測系統運作計畫」，將與國內大型中盤藥商合作，整合其藥品庫存資料，強化藥品供應監測，並利於藥局及醫療機構查詢中盤藥商之藥品庫存情形，以協調藥品於藥局端的供應，以利病人就近領藥，保障民眾用藥權益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60597
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